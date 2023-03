Una ciclabile in via Dalla Chiesa "Sarà utilizzata dagli studenti"

Tempo di adeguamento dell’incrocio tra via Generale Dalla Chiesa e via per Scortichino, per la realizzazione della pista ciclabile. E’ il completamento di quello esistente di via Rolando Malaguti. Un percorso necessario, vista anche la vicinanza al Polo scolastico. Uno dei privati che aveva fatto ricorso ha rinunciato al ricorso che aveva presentato al Tar. E il Comune può partire con l’iter necessario. La vicenda è lunga e complesso. Si incentra in rapporti tra ente e privati. Ma c’è una realtà viabile che è di tutti, in una situazione comune di attraversamenti in piste ciclabili che, in questo caso, portano anche a scuola. La delibera di giunta è di questi giorni. Indica l’impegno a sottoscrivere immediatamente l’accordo tra le parti.