Una città a 30 all’ora I ciclisti scortano i pedoni sulle strisce "Velox urbani, c’è l’ok"

di Mario Bovenzi

"Città 30 subito"; "Basta morti nelle strade". I paladini della bicicletta – con cappellini di lana per difendersi dal freddo, cartelli colorati e bandiere – sono scesi in strada nel piazzale della stazione. Ore 16, arriva il tempo del flash mob battezzato ‘Strisce pedonali umane’, iniziativa nazionale alla quale ha aderito anche l’associazione che ha come simbolo le due ruote.

A spiegare il senso della manifestazione Giuliano Giubelli, da sempre paladino di una città sostenibile, su misura per chi ama muoversi in sella. "Vogliamo una città – dice attorniato dai volontari il presidente della Fiab – che si muova a 30 chilometri all’ora, una rivoluzione". Una svolta che si declina nelle parole sicurezza, infrastrutture e sanzioni, informazione. "E’ un cambiamento culturale, dobbiamo muoverci insieme in questa direzione. Capire quanto sia importante per tutti una città disegnata con questo nuovo limite di velocità". Dal piazzale della stazione – mentre i volontari ’scortano’ i pedoni che attraversano le strisce pedonali – un appello al consiglio comunale. "Ripeto, si tratta di una rivoluzione che per avere successo deve avere il sostegno della maggioranza e dell’opposizione. La sicurezza non ha bandiere, non è di destra né di sinistra. E’ un valore, la vita, che appartiene a tutti e che tutti dobbiamo difendere". C’è stato un incontro con il sindaco, il traguardo della città a 30 all’ora è dietro l’angolo. I paletti nel 2025.

"Mancano due anni, dobbiamo tracciare la strada, fare passi cruciali in quella direzione", detta il cronoprogramma. Qualcosa si muove sulla strada della sicurezza. L’annuncio arriva sempre dal presidente Fiab. "Il mese scorso – precisa – il prefetto ha dato finalmente il via libera ad i quattro autovelox urbani, noi abbiamo sollecitato con forza la loro installazione nei punti più critici della città. Confidiamo a questo punto che si proceda celermente". Il vento taglia il piazzale della stazione come una lama, i passanti lo attraversano veloci, stretti nei cappotti diventati all’improvviso così leggeri davanti all’ondata di maltempo arrivata a sorpresa. I volontari Fiab sono al loro fianco, mentre percorrono le strisce pedonali. Un segnale in attesa che vengano collocati un giorno i cartelli che ’fermano’ l’acceleratore delle auto a 30 chilometri all’ora. "Una velocità – Giubelli scorre le statistiche – che salva la vita a chi viene investito".