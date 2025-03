Una città sempre più verde. Arriva l’albero di quartiere: "Diteci dove volete più piante"

Una città sempre più verde. In occasione della giornata delle foreste, domani, il Comune lancia un nuovo progetto partecipato sulla forestazione urbana. Un’iniziativa che mira a coinvolgere i ferraresi nella scelta dei nuovi luoghi per le piantumazioni, sensibilizzandoli sull’importanza del verde in città. L’iniziativa si chiama ‘L’Albero di Quartiere’ e l’obiettivo è quello di rende più semplice trasmettere le richieste di messa a dimora delle piante al Comune: i cittadini potranno infatti indicare su un apposito modulo la posizione dei nuovi alberi o arbusti che vorrebbero vedere piantati, purché all’interno delle aree verdi comunali.

"Dopo cinque anni da assessore all’Ambiente, nei quali ho piantumato oltre 15mila essenze attraverso grandi interventi di forestazione urbana – scandisce il vicesindaco Alessandro Balboni – è giunto il momento di intervenire in modo capillare, quartiere per quartiere. E chi meglio dei residenti può indicarci dove è più giusto piantare? L’Albero di Quartiere darà modo a tutti di indicarci i luoghi vicino a casa loro dove mancano alberi e vorrebbero vederne piantati". Un processo partecipativo, prosegue l’amminstratore, "che avrà ricadute positive sia dal punto ambientale che sociale: spero che i nuovi alberi siano vissuti come parte del quartiere e adottati dal vicinato. Al momento abbiamo a disposizione risorse economiche per circa 200 piante che metteremo a dimora nell’inverno di quest’anno, ma non escludo la possibilità di aumentarle a fronte di un grande successo dell’iniziativa". Nel prossimo periodo sarà reso disponibile il nuovo modulo per indicare la posizione di piantumazione desiderata, compilabile online. Gli uffici del Comune procederanno poi a incrociare i dati per verificare che non ci siano vincoli legati alla presenza di sottoservizi, come tubature o fognature, e successivamente formalizzeranno le date per la messa a dimora delle nuove piantine, con benefici per l’aria che si respira nei quartieri e la qualità della vita dei residenti.

"Il coinvolgimento dei cittadini è sempre stato un pilastro del nostro modo di amministrare – continua Balboni –, un modello già sperimentato con piazza Cortevecchia che si è dimostrato di grande successo, ricevendo prestigiosi premi anche a livello internazionale. La rigenerazione e il recupero degli spazi urbani, unita alle opere di forestazione è una formula vincente che porta un duplice vantaggio: da un lato diffonde decoro, dall’altro apporta benefici ambientali e per la salute dei cittadini". L’occasione del lancio è la Giornata internazionale delle foreste, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle foreste per le persone.