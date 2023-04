"Una commissione contro i tagli all’ospedale"

In modo congiunto, il centrodestra giovedì sera chiederà in consiglio comunale che venga istituita una commissione apposita per tenere monitorata la situazione e il suo evolversi legata al Pronto soccorso e all’ospedale di Cento. Fratelli d’Italia, Lega e Avanti Cento, infatti, nella seduta di giovedì alle 18.30 ribadirà a chiare lettere la necessità di questo strumento in più, chiedendo che oltre votarlo positivamente vi sia una reale creazione.

"L’esigenza è di acquisire puntuali specifiche informazioni per poter svolgere in maniera adeguata le funzioni di vigilanza e controllo riconosciute ai consiglieri comunali – scrivono – i proponenti, dunque, invitano il Presidente del Consiglio comunale a presentare una proposta di deliberazione consiliare atta ad istituire una Commissione Speciale sull’Ospedale S.S. Annunziata di Cento e il Pronto Soccorso con il compito di garanzia, indagine, studio, vigilanza, controllo e proposte, essendo materia di interesse comunale. Tale Commissione potrà operare in forma non retribuita ed essere formata da un componente per ciascun gruppo consiliare che possa contare sulla collaborazione degli Assessori eventualmente preposti oltre al Sindaco".

Tavolo richiesto ma che ancora non è stato attuato dal sindaco Edoardo Accorsi o dall’assessore alla sanità e medico Mario Pedaci. "Durante la seduta del consiglio comunale di metà marzo, nel corso della discussione sul punto nascita, il consigliere Beatrice Cremonini, capogruppo di Avanti Cento, aveva proposto l’istituzione di una commissione ad hoc sull’ospedale – ricordano – anche nel corso della seduta del consiglio comunale di fine marzo era stata presentata dal consigliere Alessandro Guaraldi di Fratelli d’Italia un’interrogazione per avere aggiornamenti sull’ospedale, con la richiesta ulteriore di istituzione della commissione. In entrambe le sedute consiliari, nonché a mezzo stampa, il Sindaco si è espresso favorevolmente alla costituzione della suddetta commissione che però ancora non esiste". E’ dunque con un ordine del giorno congiunto del centrodestra, che auspicando che su un argomento così importante vi sia il voto della maggioranza e venga dunque creata la commissione.

"L’ospedale è un servizio prezioso e necessario per il nostro territorio ed ha un’utenza potenziale ben più ampia a livello interprovinciale, potendo coinvolgere di fatto tre province Ferrara, Bologna e Modena, riferimento per una larga parte di popolazione – concludono – la riorganizzazione regionale potrebbe portare ad un declassamento e depotenziamento dei servizi ospedalieri e anche gli operatori sanitari hanno manifestato preoccupazione per questo progetto sanitario".

Laura Guerra