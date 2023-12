Una comunità in lutto per Edoardo: "Ora aiuti per la sorellina malata"

Aspettando l’ultimo saluto di giovedì, è grandissimo il cordoglio per Edoardo Pareschi, il bimbo di Poggio Renatico scomparso a soli 13 anni e affetto da Ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2. Una malattia rarissima di cui soffre anche la sorellina Clarissa di 8 anni. Nell’ultimo anno e mezzo si sono verificate alcune complicanze che hanno portato via Edoardo all’affetto di tutti. E soprattutto dei genitori, distrutti da questo dolore che si aggiunge ai sacrifici economici sostenuti per poter portare i figli all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove ogni 14 giorni si recano per una terapia salvavita sperimentale. L’ultimo saluto per Edoardo sarà giovedì. Il feretro arriverà in chiesa alle 11 e vi rimarrà fino alla celebrazione delle esequie alle 14 con la richiesta dei genitori di non spendere soldi per i fiori, "perché Edoardo vorrebbe che quel denaro andasse in donazioni per aiutare la sorella".

"È una tragedia che ha colpito questa famiglia e tutta la comunità – afferma il sindaco Daniele Garuti –, un dolore che un genitore non vorrebbe mai provare. Tutti noi esprimiamo vicinanza e solidarietà, addolorati da un destino così contrario. Per aiutarli in questi anni sono state realizzate tante iniziative non solo dall’amministrazione e dalle realtà poggesi. Tutti a vario titolo si sono mossi con grande slancio e solidarietà e questa vicinanza la comunità continuerà certamente a esprimerla pensando alla piccola Clarissa. La battaglia è ancora da vincere, non sarà semplice e serve combattere tutti insieme".

"Ciao piccolo angelo" è il saluto della proloco di Poggio Renatico. Un pensiero arriva anche dalla Queen tribute band, una delle tante realtà coinvolte nelle raccolte fondi che esprime vicinanza alla famiglia. "Hai combattuto come un vero guerriero e abbiamo sperato fino alla fine – scrive il fan club ‘Basta poco’ Vasco Rossi tribute band – .Non ti dimenticheremo. Ora proteggi la tua sorellina". "Continueremo a farlo, in tuo ricordo e per tua sorella" aggiunge Daniele Benini che con il suo gruppo, appena qualche giorno fa, aveva organizzato il concerto di Sax Poltronieri per raccogliere fondi insieme ai ‘Basta Poco’ e ai volontari del Pd. E un pensiero arriva anche dal Rotary poggese che, stringendosi alla famiglia, gli ricorda che "coloro che amiamo e che abbiamo perduto, non sono più dove erano ma sono dovunque noi siamo".