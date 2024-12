Una conferenza nel centenario di Sapienza

Nel centenario della nascita di Goliarda Sapienza (1924), la sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17) ospita, oggi alle 17, una conferenza di Monica Farnetti sulla scrittrice siciliana, autrice de ‘L’arte della gioia’. In programma letture a cura del Gruppo di lettura espressiva del Centro Documentazione Donna. L’incontro, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. A cento anni dalla nascita dell’autrice, ‘L’arte della gioia’ sembra godere di un rinnovato successo, grazie anche alla versione cinematografica e televisiva realizzata nel 2024 da Valeria Golino. Il romanzo, pubblicato postumo in pochi esemplari nel 1998 dopo essere stato rifiutato da svariati editori, è stato finalmente stampato e ripetutamente ristampato da Einaudi a partire dal 2008, tradotto in diverse lingue e pubblicato in numerosi paesi del mondo. Protagonista del romanzo è Modesta, una donna siciliana dotata di grandi qualità sia intellettuali sia affettive, una donna vitale e scomoda, immorale secondo la morale comune. Nata povera, viene mandata ancora bambina in convento, per poi percorrere una strepitosa carriera che le consente l’accesso al mondo aristocratico siciliano.