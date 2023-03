Una convention nazionale dedicata a sagre e tradizioni

Il mondo delle sagre sul territorio estense è tra le realtà più vive, frequentate e dinamiche ed è proprio questa vitalità che ha catturato l’attenzione della Caracol, la Cooperativa Sociale di Casumaro che ha organizzato per aprile, alla polivalente, la prima convention delle sagre pensando anche a dar vita a una sorta di Academy. Tra gli obiettivi una maggior consapevolezza sulle tradizioni in cucina. Si tratta di un appuntamento a livello nazionale che vedrà in Casumaro la meta di tutte queste importanti realtà. A farlo sapere è Stefano Rimondi della Caracol, che ha appena presentato ufficialmente il loro progetto ‘Convention nazionale delle sagre italiane’ che terranno a Casumaro in una speciale due giorni fissata nel 29 e 30 aprile dal titolo ‘Io faccio una sagra. e tu?".

"E’ la prima convention dedicata interamente alle sagre, al loro valore sociale, alle loro problematiche e relative soluzioni – spiega – Un’occasione di confronto di esperienze, di interscambio culturale e gastronomico, che vuole unire associazioni, cooperative, gruppi di volontariato e proloco d’Italia allo scopo di trasmettere maggior consapevolezza sulle tradizioni che animano la cucina italiana. Solo se siamo tutti coinvolti ed uniti aumentiamo il valore del nostro singolo lavoro". Si parlerà di elementi di forza e di criticità, del valore sociale delle Sagre come momento si aggregazione, della conservazione delle tradizioni gastronomiche del territorio, del finanziamento di progetti sociali attraverso gli utili, le ricadute sul territorio come turismo incoming, acquisti da negozi o produttori locali, la difficoltà nel passaggio generazionale fra gli organizzatori, il conflitto con il mondo della ristorazione, gli aspetti igenico-sanitari, la sicurezza, gli aspetti fiscali, la normativa sul lavoro, la responsabilità civile degli organizzatori, le fondamenta per organizzare una sagra ma anche le necessità di rendere la sagra economica.

"Riteniamo l’evento un momento di crescita sociale e di importante valore per il territorio, per creare una futura rete delle Sagre Italiane e poter così promuovere un evento nazionale Food, da ripetere ogni anno come appuntamento fisso del settore – conclude –. L’occasione ci permetterà poi di creare una Academy, legato ai valori delle Sagre e delle strategie di comunicazione, marketing con cui pensiamo le Sagre debbano confrontarsi per un futuro di successo e di crescita. Mantenere le tradizioni e rinnovarsi sarà la mission".

Laura Guerra