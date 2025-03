Una coperta ’solidale’ per l’Ado. Realizzata dal gruppo di uncinetto

A Ostellato torna in pista il Gruppo di uncinetto, un progetto collettivo volto alla realizzazione di coperte solidali. Sferruzzando e sferruzzando hanno dato vita a una coperta sgargiante, bella e divertente, mostrata con orgoglio in questa immagine. Tutte insieme ci sono messe all’opera per creare questa bellissima coperta, che poi sarà consegnata ai banchetti della fondazione Ado Ets, che si occupa di assistenza oncologica a persone con malattia in fase avanzata. La Fondazione mette a disposizione personale costantemente aggiornato e altamente qualificato nei servizi di assistenza alla persona, per offrire supporto infermieristico e alleggerire ogni difficoltà.

"Il risultato secondo noi – raccontano le donne del Gruppo Uncinetto – è bellissimo e, dopo l’esperienza di Viva Vittoria, siamo felicissime di aver ancora una volta unito le forze per fare un bel lavoro a fin di bene". E rivolgono un invito alle altre generose signore ostellatesi interessate a contribuire: restate sintonizzate per scoprire quale sarà il nostro prossimo progetto. Se volete unirvi a noi, il gruppo si riunisce tutti i giovedì dalle 17 alle 18 negli spazi della biblioteca comunale: perché non provare?". Viva Vittoria è un progetto per coinvolgere donne e uomini per realizzare un’opera relazionale condivisa di coperte coloratissime. Una call to action per contrastare la violenza sulle donne rivolta a chiunque vorrà prenderne parte. Una manifestazione al di fuori degli schemi, che ha messo in movimento associazioni, gruppi, scuole, aziende, enti pubblici e privati.