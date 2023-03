Una coppia di sax Serata a tutto jazz

Stasera alle 21 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) Istantanea presenta Tap, duo di sassofoni formato da Alessandro Juncos e Riccardo Fachinat. Il Tap Saxophone Duo nasce nel 2020 dalla volontà di Juncos e Fachinat di indagare i diversi aspetti della musica contemporanea e sfruttare a pieno la versatilità del loro strumento, il sassofono. Interpretano composizioni originali, scritte da loro o dedicategli, ma tutte caratterizzate dalla presenza di diversi tipi di linguaggio. Entrambi diplomati al conservatorio Pedrollo di Vicenza, hanno partecipato a vari corsi di perfezionamento e workshop con insegnanti tra i quali Joshua Hyde, Naomi Sullivan, Marco Gerboni, Roger Rota, Mac Saxophone Quartet. Il duo si è esibito in diversi locali e festival prestigiosi tra cui Barga Jazz 2021 a Barga, all’Hangar 21 a Milano, per la Festa della Musica 2021 a Vicenza, per la rassegna ‘Dopo il Rumore’ al conservatorio Pedrollo di Vicenza, al Treviso Saxophone Festival (2022) e nella rassegna Estate a Sossano 2022, a Sossano.