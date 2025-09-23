"Una denuncia sociale". I Mazalora svelano il bozzetto di Carnevale

I Mazalora hanno svelato il bozzetto del carro 2026 in piazza ma questa domenica, a una settimana dalla serata ufficiale di presentazione dove avevano annunciato il loro voler essere fuori dal coro, evidenziando anche alcune criticità legate ad aspetti del Carnevale gestite da Comune e da Fondazione Teatro. Hanno dunque scelto per l’edizione 2026 un carro che già dal titolo "Sparateci ancora" è una denuncia sociale e ambientale.

"Siamo animali maestosi e innocenti – spiegano i Mazalora il soggetto in questione – Viviamo liberi, fieri e inconsapevoli del mirino puntato su di noi. Occhi avidi ci osservano, mani senza scrupoli si allungano per il loro tornaconto, per la loro sete di potere, pronti a tutto. Sempre convinti di farla franca, sempre sicuri che il bracconaggio resti senza conseguenze. Ma se un giorno la situazione si ribaltasse? E se le prede aprissero gli occhi? E se fossero loro a trasformarsi in bracconieri?". Ecco che ne danno la loro interpretazione, ribaltando la situazione. "Allora non ci sarebbero più animali indifesi, ma branchi che si ribellano – proseguono – Non ci sarebbero più voci zittite, ma grida che rompono il silenzio. Perché la vera forza non è né nella trappola, né nel fucile, ma nella dignità di chi resiste e nel coraggio di chi reagisce. Siamo stati prede troppo a lungo. Adesso, la caccia cominciamo a farla noi. E allora avanti… Sparateci ancora!"