"Una diva immortale. Così è la mia Callas"

Domenica, alle 16, al Comunale debutta ‘Private Callas’, della compagnia Artemis Danza nell’ambito del progetto CorpiViolati. Lo spettacolo è anticipato, domani alle 18 al Ridotto del Teatro, dall’incontro ‘Private Callas. Miti al femminile nella coreografia del 900’, con la coreografa Monica Casadei e Carmela Piccione, giornalista. Sarà proiettato il progetto di videodanza ‘Callas, un cuore infranto’.

Una carriera agonistica in ginnastica ritmica; lo studio della danza classica e moderna in Italia, Londra e Parigi, dove incontra i coreografi Pierre Doussaint e Isabelle Dubouloz e il maestro André Cognard Hanshi So shihan, con il quale pratica l’arte marziale dell’Aikido. Fonda in Francia la compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997. Una, cento mille vite quelle di Monica Casadei, coreografa ferrarese, che torna nella sua città per raccontare l’anima frammentata della ‘Divina’ Maria Callas.

Il suo ritorno a Ferrara sulle orme di una diva, un segno?

"Sì, dal 2011, quando è nato questo progetto contro la violenza sulle donne, raccontando le storie e le vite delle eroine più importanti del nostro melodramma. Questo è un segno, anche perché il 29, che è una domenica, è il giorno in cui ricordiamo la morte di mio padre. È mancato due giorni prima del debutto de La Traviata nel 2011. Il 29 saranno dodici anni dalla sua scomparsa, ed è anche il giorno

in cui torno con uno spettacolo dedicato alla più grande interprete che abbiamo avuto nel mondo. Questa è una storia che porto avanti da 12 anni, raccontando le eroine attraverso la danza. Torno a Ferrara con questo spettacolo sulla vita privata di una donna, attraverso le sue arie e altre forme musicali che danno significato a questo progetto straordinario, un omaggio nel centenario della nascita. E’ un segno di forza, energia e potenza che posso trasmettere attraverso la danza. Ringrazio il Comune di Ferrara, è da lì che sono nate alcune delle opere più importanti della mia carriera, come La Traviata".

Cos’è per lei la coreografia?

"E’ la necessità vitale di espressione della nostra interiorità, del nostro mondo interiore, quello in luce e soprattutto quello in ombra. La coreografia è un linguaggio che parla all’inconscio di tutti noi, un linguaggio universale. Giriamo il mondo con queste opere in danza, perché tocca il cuore".

Uno spettacolo che le è caro?

"Una domanda difficile, perché

tutti sono pezzi del mio cuore. Sicuramente la Traviata, che ha debuttato al Comunale di Ferrara gli stessi giorni nel 2011, è uno dei lavori che riguarda questo progetto su corpi violati, la violenza contro le donne e la violenza di genere. E rimane uno dei più importanti. Questo spettacolo è nato a Ferrara, il giorno 29, ricorrenza della morte di mio papà, che è mancato due giorni prima del debutto della Traviata".

Uno spettacolo che vorrebbe fare?

"Questo che debutterà il 29. Non vedo l’ora di vederlo con le scenografie, con le luci. Poi il prossimo progetto sono le voci di donne nelle opere di Puccini, lavoro su questo grande compositore, che ci porterà all’estero. Uno spettacolo ’a quadri’, dove tra La Bohème, Madama Butterfly e Tosca, inseriremo la Turandot. Porteremo ancora una volta, ma sempre con entusiasmo e fervore, i drammi di queste donne"

Ci racconti la sua Callas

"Una diva, un mito, un’icona, la più grande interprete di tutte le mie eroine del melodramma di questi 12 anni. Celebriamo i 100 anni dalla nascita, ma nello stesso tempo denunciamo questa vita privata, sentimentale distruttiva e questo amore dove il sentimento non è preso in considerazione, ma viene abusato, mercificato. Questa brutalità, anche psicologica, che Aristotele ha indotto su Maria Callas sposando addirittura la Kennedy. Lei l’ha saputo dai giornali. Questa incapacità comunicativa, l’immaturità in questo caso maschile nel rapporto sentimentale. Ecco, questa è per me la parte cruciale, dove si rivela il soggetto vero dello spettacolo". L’anima frammentata della Callas.