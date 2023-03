Una domenica di sport e festa Straferrara, quattromila al via Ecco le limitazioni al traffico

Podisti e camminatori, ecco il grande giorno della Straferrara. Una festa e un momento di aggregazione sociale aperto a tutti, dai runner a intere famiglie con bambini. Fino a ieri pomeriggio le iscrizioni lambivano quota quattromila. La manifestazione, che si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e prenderà il via alle 10 da corso Martiri, vedrà due percorsi. Uno da 6 chilometri adatto a tutti, con i camminatoricorridori che passeranno intorno alla piazza Trento Trieste, percorreranno via San Romano fino a porta Paola e poi per il sottomura di Ferrara fino a piazzale Medaglie d’oro dove da corso Giovecca, rientreranno nel centro storico. Poi il percorso da 13 chilometri, adatto a tutti coloro abituati a fare sport o camminate di questo tipo. Il percorso sarà analogo al precedente fino al sottomura, arrivati poi alla porta degli Angeli, i corridori imboccheranno Rampari di Belfiore fino al piazzale delle Medaglie d’oro, dove sempre da corso della Giovecca arriveranno all’arrivo in centro.

Ecco alcune limitazioni al traffico (tutte le info: https:www.straferrara.it). Dalle 6 alle 15 in corso Martiri divieto di circolazione e di fermata. Dalle 9.30 a fine manifestazione in corso Giovecca: senso unico di marcia con direzione da piazzale Medaglie d’Oro verso la stazione. Divieto di transito, il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti, Piazza Trento Trieste, Porta Reno, via Kennedy, Donatori di Sangue, attraversamento di via Bologna, sottomura di via Baluardi, via Bartoli, attraversamento di San Maurelio, Marco Polo, sottomura di via Caldirolo, attraversamento di via Pomposa. Saranno possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico conseguenti ai divieti di circolazione istituiti sul percorso.