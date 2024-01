Una domenica nel nome di don Giovanni Bosco

Torna domenica a Codigoro la festa di Giovanni Bosco, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, organizzata dall’unità pastorale della Santa Croce. Una giornata molto ricca per quasi 200 bambini che si ritroveranno prima davanti al piazzale della chiesa del Rosario poi effettueranno un corteo verso la chiesa di San Martino dove verrà celebrata la messa da don Marco Polmonari. Conclusa la funzione religiosa, tutti i ragazzi in corteo verso l’Oratorio Don Bosco per pranzare. Al termine, assieme ai genitori, giochi organizzati per un sano divertimento. Domenica prossima ci sarà la messa solenne, sempre alle 11 nella chiesa di San Martino con gli ex allievi e le ex allievi di Don Bosco seguita alle 12:30 dal pranzo in oratorio. Grande l’impegno che don Marco profonde per fornire un luogo ai ragazzi dove potersi ritrovare. Indimenticabile la benedizione degli zaini fatta a settembre, poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, nella chiesa di San Martino. Oltre 200 bimbi si ritrovarono per ricevere la benedizione del proprio zaino e cominciare con maggiore serenità l’impegno scolastico.

c. c.