Una domenica speciale in bicicletta ’ByGo’, una Darsena ricca di eventi

Una giornata dedicata alla bicicletta, alla mobilità sostenibile e all’inclusione. Si tratta del ‘ByGo Day’, un evento pubblico dell’associazione ByGo ciclo esperienze che domenica, dalle 9 alle 18, trasformerà la Darsena in un laboratorio con iniziative e attività per tutte le età e tutte le passioni, con protagonista le due ruote. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, è stata illustrata nella residenza municipale, dall’assessore allo sport Francesco Carità e dal presidente di ByGo Mattia Borghi, accompagnato dai componenti dell’associazione. Il tutto con la collaborazione di Acsi Ciclismo, Slow Food, Cooperativa Il Germoglio, B12 Bike Store, Le Sfogline, Lost Road, bar Grillo, Secur Fox Sicurezza. "Sapere che ci sono dei giovani della nostra città – ha dichiarato l’assessore Carità – che hanno deciso di impegnarsi concretamente per cercare di valorizzare le bellezze di Ferrara, anche dal punto di vista sportivo, è davvero importante per l’amministrazione comunale e per questo ringrazio tutti i componenti dell’associazione, oltre ai partner dell’evento. Sarà una giornata interamente dedicata alla bicicletta, al movimento e al benessere, ricca di attività fruibili e accessibili a tutti e per tutte le età, che valorizzerà ulteriormente un luogo della città come la Darsena".

La giornata inizierà alle 9 e terminerà alle 18. Le attività saranno moltissime: REByGo (scambio biciclette usate tra privati), ByGo Trophy (criterium ciclistico a coppie), ByGo City Quest (caccia al tesoro urbana). Senza dimenticare l’area per bambini e famiglie con percorsi in bici e la zona officina con check-up bici gratuito. Poi gimcana adulti prove di equilibrio e abilità, ristorazione sana, oltre un punto accoglienza, materiali, registrazioni, infine, non mancherà la musica. Nel corso delle iniziative, prevista anche la raccolta di bici per bambini e famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà socio economica, il tutto in collaborazione con l’associazione ‘Il Mantello’.

L’associazione ByGo ciclo esperienze è composta da Mattia Borghi presidente, Matteo Totaro vicepresidente, Elena Ghinello amministrazione e bilancio, Giovanni Maria Pizzato referente trophy e archivio fotografico, Alice Formignani cultura, turismo e cycle quest, Carlos Dana inclusione e accessibilità, Alessandro Battistello consulente legale, Teo Perdetti investimenti & portavoce, Daniele Spanu area food & creatività, Mario Benedetto Assisi spazio e qualità urbana, Michele Massellani, cultura alternativa & cycle quest e Vincenzo Gioele Asaro ReByGo & Officina Mobile.

Mario Tosatti