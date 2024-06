Una donazione al centro oncologico: "Solidarietà che riempie il cuore"

Trasformare un dolore in qualcosa di buono per il prossimo. È ciò che sta facendo l’associazione Valentina di Cento, nata a maggio 2023 in ricordo di Valentina Frabetti che l’anno prima, a soli 16 anni, era stata portata via da una malattia che non le aveva dato scampo. È così che per spegnere la prima candelina di questa associazione nata dalla famiglia, si è scelto un grande gesto di altruismo. Venerdì, infatti, i rappresentanti dell’associazione hanno donato e consegnato una sedia pesapersone e un otoscopio laser pediatrico all’istituto nazionale Centro di Riferimento Oncologico. Il tutto grazie ai fondi raccolti con gli eventi organizzati. "Abbiamo pensato a una sedia pesapersone perché i ragazzi della struttura spesso sono allettati o non si reggono in piedi, ma c’è bisogno di tenerne sotto controllo il peso costantemente – spiega Jessica Frabetti, presidente dell’associazione e sorella di Valentina –. Il particolare otoscopio laser serve per verificare durante le terapie eventuali danni al condotto uditivo. Per noi portare questi due strumenti ad Aviano (Pordenone) è una cosa molto bella e a me, personalmente, rende molto orgogliosa. Se ricordo i dubbi che avevo nell’aprire l’associazione che porta questo nome per me tanto importante, ora vedo soltanto un grande traguardo". Entrambi gli strumenti sono per i pazienti pediatrici.

"Spesso non sono stata capita, a volte compatita, cosa che odio, ma il mio obiettivo è sempre stato solo uno: far capire che anche con piccoli gesti si possono fare grandi cose – prosegue –. E questo è il primo grande risultato grazie ad aiuti economici, l’aiuto dei tanti volontari che sempre si sono messi in gioco con noi, e i miei genitori che sono forze della natura. Riuscire ad entrare in realtà che fortunatamente esistono e che sono così grandi come Aviano, centro nazionale dei tumori, mi rende il cuore pieno di gioia perché abbiamo vissuto in primis quell’ambiente, sappiamo com’è. Spesso la gente si dimentica che esistono questi luoghi in cui ci sono persone un po’ meno fortunate. Sapere che il nostro piccolo gesto ora è là per aiutare a rendere la vita un po’ più agevole ai quelle persone, mi dà una felicità immensa. Questo è il risultato di tutti i piccoli eventi che abbiamo organizzato in questo primo anno di attività e dell’ultima grande donazione dei bikers a Bondeno".

Accolti dallo staff medico con il testa Maurizio Mascarin, primario del reparto, e dalla sua collaboratrice Elisa Coassin, gli esponenti dell’associazione hanno visitato l’area giovani creata all’interno dell’ospedale per regalare momenti di spensieratezza ai giovani pazienti oncologici e a chi soffre di problemi neurologici. Domenica l’associazione Valentina sarà a Cento da Cucco, con gnocchini e patatine per festeggiare la Benedetto.

Laura Guerra