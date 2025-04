Una donna, un telefono, un piano. E’ il Ricci Schiassi duo

Prosegue la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea, domenica 13 aprile saranno con noi Francesco Ricci e Ginevra Schiassi, il duo presenterà un’interpretazione di Francis Poulenc di un monologo di Jean Cocteau del 1930.

Oggi, alle 21.30 al Torrione Ricci Schiassi Duo. Elle Ginevra Schiassi pianoforte Francesco Ricci Francis Poulenc La voix humaine tragédie lyrique en un acte texte de Jean Cocteau. Prima rappresentazione: Parigi, Opéra Comique, 6 febbraio 1959 Una donna. Un telefono. Un pianoforte. Una voce che si denuda di fronte al silenzio. Una musica che accompagna ogni stato d’animo. Dal monologo di Jean Cocteau del 1930, Francis Poulenc decide, quasi trent’anni dopo, di fissare la propria personale interpretazione, suggellarla attraverso la potenza della musica, cristallizzarla in violenti e repentini balzi d’umore immersi nella più totale sensualità orchestrale.

Ginevra Schiassi, soprano lirico, è artista versatile che affianca al repertorio operistico una solida attività cameristica. Diplomata in canto e flauto, ha interpretato ruoli principali in opere di Puccini, Verdi e Bizet, esibendosi in Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia. Insegna canto lirico e moderno e ricopre il ruolo di Vicepresidente dell’associazione “Chiavi d’Ascolto”.

Francesco Ricci, pianista e maestro collaboratore, si è diplomato con lode al Conservatorio di Bologna.