Una famiglia straziata: "Figlia buona e generosa. Abbiamo perso un angelo"

Passato il piccolo centro di Montesanto, all’improvviso via Risorgimento si apre sulla campagna. Davanti a una villetta bianca, fra i frutteti, c’è la macchina della polizia locale Terre Estensi e su una sedia, avvolto nel suo dolore, c’è Luciano Verri, padre di Eleonora, la 41enne che ha perso la vita poche ore prima sull’Adriatica. Lo strazio, dentro e fuori la casa, è indescrivibile. Ma Luciano trova le parole: "L’ultimo ricordo di mia figlia? L’altra sera era tornata verso le 19 e aveva voglia di raccontarmi del suo lavoro. Abbiamo anche riso e ho pensato, in quel momento, di essere fiero di lei. Mi ha detto che sarebbe andata al lavoro di sabato, cosa che non le accadeva mai. Poi stamattina (ieri per chi legge) questa tragedia ci ha travolto. Era partita per andare al lavoro e non è più tornata".

A pochi metri di distanza altri parenti. Fra questi lo zio della ragazza, Lauraro Verri, che ha riconosciuto per primo il corpo della ragazza: "Ero sul cavalcavia dell’Adriatica, quando un nostro parente che lavora nell’azienda di mia nipote, mi ha detto che non si era ancora vista al lavoro. Poi mi sono accorto dell’incidente e, quando sono arrivato, c’era la sua auto distrutta e attorno soltanto disperazione. Poi con la polizia locale siamo andati a casa di mio fratello dove viveva anche Eleonora".

All’azienda Lodi di Mirabello dove la 41enne era addetta alla pesatura dei foraggi e ai relativi documenti per la vendita, sia il patron Vittorio che il figlio Paolo, attuale amministratore delegato, sono sotto choc per la perdita di una dipendente che si era fatta volere bene da tutti. "Era una ragazza estremamente brava e gentile – ricorda Vittorio Lodi –. Mi chiamava per le firme sui documenti e per la dichiarazione dei redditi. Sono in pensione da anni e il suo aiuto era prezioso. Pensare che non ci sia più, mi addolora. Una notizia terribile che non volevamo assolutamente ricevere".

Gli fa eco il figlio Paolo Lodi: "La sera prima avevo parlato con lei. La aspettavo al lavoro questa mattina (ieri per chi legge) e le avevo detto che poteva arrivare con comodo alle 8,30. Ma lei aveva manifestato l’intenzione di arrivare di buon’ora. Alla mattina, però, non c’era. Non mi sono preoccupato perché ho pensato che c’era tempo, non erano ancora le 8,30. Poi il tempo passava e lei non arrivava. Continuavo a pesare la merce, in attesa di Eleonora". Poi la tragica scoperta: "C’erano già le foto su internet – continua Paolo Lodi – della sua macchina distrutta. Un dolore grande per noi perderla".

Il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi si unisce al cordoglio: "Un’altra tragica notizia dalle nostre strade, a poche settimane dalla perdita di Marcello, un incidente in cui ha perso la vita, oltre a due ragazzi giovanissimi, Eleonora Verri. Eleonora era mia coetanea, abbiamo fatto le medie nella stessa scuola. Un enorme dispiacere, per cui porgiamo le nostre condoglianze e un abbraccio al papà Luciano, da sempre pilastro del volontariato sociale e sportivo della frazione di Quartiere e non solo".

Matteo Radogna