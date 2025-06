Una fantastica scoperta per i piccoli archeologi. Oggi il laboratorio

In occasione delle giornate europee dell’archeologia, il Museo archeologico nazionale, oggi dalle 15, aspetta i bambini dai 6 anni in poi, per un divertente laboratorio didattico gratuito. Un breve filmato introdurrà i piccoli archeologi che avranno modo di conoscere alcuni strumenti e tecniche di scavo. Aiutati dai volontari del gruppo archeologico ferrarese, i bambini ripercorreranno le tappe del lavoro degli archeologi: saranno impegnati nella ricomposizione di una grande immagine di ritrovamento, nella sua ricerca nelle vetrine del museo e nella compilazione della relativa scheda del reperto. Un vero lavoro da archeologi. La consegna del diploma, naturalmente, coronerà la giornata dei giovanissimi laureati. Ma non finisce qui. Per i genitori nel frattempo e in tutta tranquillità, mentre i piccoli saranno impegnati divertendosi, sarà offerta una visita guidata gratuita ai depositi e ai sottotetti del palazzo a cura del personale tecnico del museo. Per i bambini ingresso e laboratorio gratuiti, prenotazioni al 0532 66299.