Una fattoria didattica a contatto con la natura

Un pomeriggio di conoscenza e di approccio relazionale, per scoprire il mondo degli asini e dei cani, due animali “unici ma diversamente uguali”. Nasce così l’attività per bambini e genitori che sabato dalle 15 alle 17 si terrà presso la fattoria didattica Casa Matilde, con sede in via Granda 10 a Villanova di Denore. L’evento, volto a mostrare ai partecipanti le potenzialità di benessere fisico e psicofisico che può garantire il contatto con la natura, anche tramite i percorsi di IAA (Interventi Assistiti con gli Animali, la cosiddetta pet therapy), è patrocinato dal Comune di Ferrara.