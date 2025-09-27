"Una ferrovia per attrarre il turismo"

Fra le tante proposte per Comacchio, il segretario del Partito Democratico lagunare Michele Farinelli afferma "Ci serve una ferrovia vera!" Al posto dell’inseguimento di sogni irrealizzabili come "l’aeroporto di Comacchio". Farinelli aggiunge che quasi preferiva "la proposta surreale" di Fratelli d’Italia di cinque anni fa "della zona Fiera, mai realizzata e poi finita nel cassetto". Per il segretario del Pd Comacchio ha bisogno "di trasporti seri e di collegamenti veri", la cui mancanza fa pagare al territorio un prezzo altissimo. "Sono due anni che non ci sono più i collegamenti di autobus privati da Bologna verso i lidi – prosegue –, mentre da Ferrara e da Ravenna i collegamenti restano insufficienti. E la grande assente è sempre lei: una linea ferroviaria degna di questo nome".

Reputa che aver portato la ferrovia a a morire a Codigoro, fu una scelta, forse dettata da logiche scolastiche di un tempo, "ma che non ha mai avuto visione strategica, poichè oggi i numeri della tratta parlano chiaro: un binario morto e per questo serve un cambio di passo". Spiega inoltre come non vogliano essere promesse o suggestioni elettorali, ma deve essere prodromico a scelte coraggiose e concrete, "che rispondano davvero ai bisogni delle persone". Il segretario del Pd snocciola i dati sottolineando come Comacchio, nelle classifiche dei comuni turistici della costa emiliano-romagnola, resti dietro a Rimini, Riccione, Cervia e Cesenatico. "Non perché non abbiamo bellezza o attrattività, ma dovuto al fatto che loro hanno collegamenti, accessibilità, infrastrutture. Noi no".

La proposta finale, ambiziosa, è quella di completare la linea ferroviaria da Ostellato fino a Comacchio, restituendole la sua funzione naturale e potenziare la tratta Bologna–Portomaggiore–Ostellato, per connettere Comacchio a un grande snodo ferroviario e all’aeroporto internazionale di Bologna. Sempre secondo Farinelli, porterebbe a un cambiamento con "famiglie, giovani, turisti stranieri che scelgono Bologna come hub e che potrebbero arrivare a Comacchio direttamente in treno, senza mille cambi". L’altra grande sua sfida è quella della mobilità sostenibile con "un treno attrezzato per trasportare biciclette, capace di connettere i percorsi cicloturistici del Delta del Po con Bologna e con l’Europa. Sarebbe un’occasione enorme per il turismo lento, per l’economia locale, per la qualità della vita. Il Comune di Comacchio deve finalmente costruire una visione seria, di lungo periodo, fondata sulla rigenerazione urbana e sulla sostenibilità e garantisca a Comacchio – conclude Michele Farinelli – ciò che merita: una ferrovia vera, un futuro vero".

cla. casta.