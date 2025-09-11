Una festa al tramonto. Vigna Cà Nova, cambio della guardia

Un patrimonio, quello rappresentato dal settore enologico. A spiccare i vini dop del Bosco Eliceo. Giacomo Esposito, 47 anni, imprenditore della ristorazione per anni, ideatore dell’Osteria La Saraghina a Lagosanto e fin da giovane inserito nella gestione familiare dello stabilimento balneare Bagno Sarah, che si trova a Porto Garibaldi. Per Esposito l’acquisizione di tutto quanto ruota all’attività centenaria appartenuta agli avi del medico farmacista Marino Fogli – ultimo proprietario fino a poco tempo fa – è stata una scelta di vita. "Ci stavo già pensando da tre-quattro anni", racconta Giacomo Esposito. C’è attesa all’indomani della festa della vendemmia indetta da Confagricoltura Emilia Romagna nei giorni scorsi in accordo con l’unione provinciale di Ferrara. Così la società agricola Vigna Cà Nova ha ospitato il tour guidato ai vitigni al tramonto. "Mi era sempre piaciuta la vendemmia, ho ricordi bellissimi di quando ero bambino, ci trovavamo da uno zio che possedeva un vigneto di una decina di ettari", ricorda quei frangenti l’imprenditore. La sorella Martina, 29 anni, collaboratrice, addetta alle vendite e alle degustazioni, entra nei dettagli del progetto di ospitalità.

"Mio fratello ha sempre avuto la passione per l’enologia – osserva –. Poi conosceva il dottor Fogli, che s’era speso già tanto per questa vigna centenaria. Così è partito tutto, anche con l’intento di fornire ulteriore visibilità all’azienda mediante la ristorazione, più collegata alle degustazioni e all’organizzazione di eventi". La prima vendemmia per la neo costituita realtà aziendale è attesa con tanta emozione. "Stiamo raccogliendo i consigli di tutti quelli che ci stanno aiutando. Giacomo ha frequentato il corso, ha tanto studiato al riguardo, insomma l’infarinatura ce l’ha. Abbiamo effettuato la potatura iniziale per togliere tutti i tralci e preparare la vite al suo percorso di crescita". La raccolta. Prima il bianco con i vitigni Trebbiano romagnolo e Malvasia di Candia (il 70% del primo, il restante al secondo per il Bianco del Bosco) poi il rosso con il Fortana.

Il processo produttivo con l’imbottigliamento, che rappresenta l’anello finale della filiera vitivinicola, sarà seguito da una nota azienda locale. Le ultime suggestioni sono riservate alle peculiarità dei ’Vini delle sabbie’, a uno dei vitigni autoctoni per eccellenza, che si unisce ai precedenti: il o la Russiola (l’Ursiola nel gergo locale) i cui tratti caratteristici esaltano la viticoltura effettuata sui terreni sabbiosi. "L’Ursiola viene registrato come vigneto autoctono ma non rientra nella Doc/Dop. Si tratta di un’uva che presenta chicchi a bacca rossa, un po’ piccina rispetto alle altre. Ha dei sentori molto ferrosi e molto amarognoli", la spiegazione. Si tratta di un vino da riflessione e da accompagnamento. "Un vino che va per la sua strada: se piace bene, in caso contrario la Russiola non chiede scusa a nessuno. Il terreno prettamente o completamente sabbioso, distante settecento metri dalla battigia, non pretende tanta irrigazione: vino sapido, fresco, leggero, la Russiola è proprio un mondo a sé. il vitigno è a piede franco, quindi la pianta non è nata da un innesto separato dalla radice (la pratica si diffuse in un lontano passato per contrastare le conseguenze di un insetto, la Filossera). Le piante più giovani avranno almeno sessant’anni, stanno producendo ancora abbastanza bene".