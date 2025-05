Una festa di bandiere. Gare, successo in piazza . San Giacomo fa il pieno

Si sono concluse con grande successo le gare delle Bandiere del Palio, uno degli appuntamenti più attesi e simbolicamente significativi del calendario paliesco, in attesa dei due prossimi grandi eventi dal forte richiamo: il Magnifico corteo, in programma sabato 24 maggio, e le corse del Palio che quest’anno, come nelle ultime edizioni, saranno in veste serale sabato 31 maggio. Le otto Contrade si sono sfidate in una serie di esibizioni intense e spettacolari, che hanno messo in luce il talento, la passione e lo spirito di appartenenza dei rispettivi gruppi di sbandieratori dai più piccoli ai veterani. L’evento, ospitato in piazza Municipale in una cornice di pubblico straordinaria, ha visto una partecipazione corale che ha valorizzato ulteriormente il significato profondo di questa tradizione: non solo competizione, ma espressione autentica di identità, storia e senso di comunità. La piazza gremita e il tifo caloroso hanno accompagnato ogni esibizione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente, capace di emozionare residenti e turisti. Al di là dei risultati agonistici, seppur importanti, resta la soddisfazione per aver dato vita anche quest’anno a una manifestazione che continua a rappresentare un pilastro della nostra cultura locale. Le gare delle gandiere sono un rito collettivo che unisce generazioni e che si rinnova di anno in anno, custodendo e rilanciando con orgoglio il patrimonio immateriale del Palio.

"Ringrazio tutte le contrade partecipanti, gli sbandieratori, i giudici, gli organizzatori e il pubblico che con entusiasmo ha condiviso questo momento di festa, identità e tradizione. Un’edizione, anche questa, che si chiude all’insegna dell’eccellenza, della passione e della coesione" ha detto a margine dell’evento l’assessore al Palio Marco Gulinelli. "I Giochi delle bandiere estensi rappresentano il cuore pulsante del futuro del nostro Palio. Vedere così tanti giovani atleti, preparati con passione e dedizione, gareggiare con entusiasmo e rispetto è motivo di grande orgoglio per tutta la Fondazione, per le contrade e la Corte ducale. Ogni esercizio, ogni esibizione è il frutto di mesi di lavoro, sacrificio e amore per questa tradizione" ha dichiarato il presidente della Fondazione Palio, Nicola Borsetti.

Ieri mattina si sono svolte le gare relative alla specialità singolo tradizionale dei Giochi Giovanili. Nella categoria esordienti, il primo posto è andato a Diego Pennini del rione San Benedetto, seguito da Filippo Camattari di San Giorgio e da Carlo Vergari di San Giacomo, che ha conquistato la terza posizione. Nella Categoria Giovanili, doppietta per San Luca con Matteo Bacilieri sul gradino più alto del podio e Sara Ventura in seconda posizione; al terzo posto si è classificato Luca Battaglia di San Paolo. Per la Categoria Under 15, vittoria ancora per San Luca grazie alla prova di Federico Lenti Zappaterra, seguito da Michele Bolognesi di San Paolo e da Gabriele Lombardi di San Giacomo, terzo classificato. Nel pomeriggio le ultime competizioni. Per la coppia tradizionale, la vittoria è andata a San Giovanni con Luca Ghinassi e Davide Lionetti, seguiti da San Giacomo (Emanuele Bigoni e Sebastiano Musacci) e San Luca (Alex Conti e Fabio Zonari). La piccola squadra ha visto trionfare San Giacomo, seguita da Santa Maria in Vado e San Luca. La combinata vede di nuovo i gialloblù sul primo gradino del podio, davanti a San Luca e San Giovanni.