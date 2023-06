Una festa tra i banchi La scuola di Pontegradella nel nome di Leonardo

È stata una festa l’intitolazione della scuola primaria di Pontegradella allo scienziato e inventore italiano Leonardo da Vinci.

Nei giorni scorsi l’assessore comunale con delega alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak ha partecipato alla cerimonia di intitolazione della scuola primaria di Pontegradella allo scienziato e inventore italiano Leonardo da Vinci.

Dal 2019, quando l’istituto era guidato dalla precedente dirigente scolastica Daniela Veloccia, è stato avviato un progetto che ha coinvolto gli studenti in alcuni laboratori di robotica. Forte la partecipazione, grande l’entusiasmo degli alunni nel corso dell’iniziativa. Il progetto ha visto la collaborazione di Umberto Bellini i cui modellini sono stati esposti in una mostra che è stata allestita presso la scuola stessa. "L’iniziativa di aver attribuito alla scuola il nome di un personaggio illustre come Leonardo è molto importante – ha affermato l’assessore Kusiak durante la cerimonia – e sottolinea il legame tra gli allievi, la scuola e la comunità che vive sul territorio". L’assessore ha colto anche l’occasione per augurare a tutti e tutte un buon fine anno scolastico. Parole che hanno segnato il rompete le righe per gli alunni che si sono guadagnati le agognate vacanze dopo un anno tra i banchi. Erano presenti alla cerimonia anche la dirigente scolastica Magda Iazzetta, il personale della scuola di Pontegradella e alcuni rappresentanti dei genitori.