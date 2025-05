Una fibra ottica a banda ultra larga

Bondeno si proietta nel futuro digitale grazie al progetto "Beexact", nato dalla collaborazione tra il Comune e FiberCop. Sarà tra i primi territori a sperimentare modalità di mappatura e rilievo fotogrammetrico per la realizzazione della rete in fibra ottica. Un passo importante verso un’infrastruttura digitale all’altezza delle sfide future. Obiettivo è ottimizzare la realizzazione della fibra ottica a banda ultralarga attraverso l’impiego di tecnologie digitali avanzate per la mappatura del territorio.

"Presto vedremo sul nostro territorio l’applicazione di nuove metodologie di rilievo con strumenti digitali all’avanguardia – sottolinea con soddisfazione il sindaco Simone Saletti – finalizzate a pianificare in modo più efficiente la posa della fibra ottica FTTH". L’obiettivo è progettare al meglio le infrastrutture di rete, sfruttando software di ultima generazione.