Una Fiera delle Pere con i fiocchi "Riportiamo origini e tradizioni"

Dance col Discoring venerdì alle 21, risate con Duilio Pizzocchi e il Costipanzo il sabato alle 21.30, un tuffo nel passato con la festa anni ’50 la domenica e l’omaggio a Lucio Dalla alle 21.15 con Fabio Supernovaper chiudere il gustoso menu della 45° Fiera delle Pere di Renazzo, tutta da scoprire, che sarà inaugurata venerdì alle 19.30. "Abbiamo deciso di provare a riportarla alle sue origini, o per lo meno essendo Renazzo un paese con origini agricole e di coltivazione frutta, proviamo a ripartire da qui – dice Roberta Paganini, presidente della Proloco – in collaborazione con l’Associazione Circolo Culturale Amici del Museo e l’Associazione Culturale ISA, sono state allestite 2 mostre fotografiche: l’Emilia in Campagna di Mara Munerati, e il Ciclo della Canapa con la dimostrazione pratica di filatura, all’oratorio Madonna del Carmine in piazza Ferruccio Lamborghini, facendo conoscere alle nuove generazioni origini e tradizioni".

Torna anche lo stand gastronomico della Proloco con piatti a base di pera. La presidente, poi, ricorda anche il recupero del Rotary e dell’università di Bologna dell’ormai scomparsa pera moscatella, l’unico esemplare trovato al momento è nella casa natale di Ferruccio Lamborghini. "Molte delle 40 piante sono vive e vogliamo portare avanti il progetto, le idee ci sono, dobbiamo trovare i fondi – prosegue – Per valorizzare e far crescere la Fiera delle Pere abbiamo aderito alla candidatura di Sagra di qualità promossa dall’Unpli: le fiere come la nostra sono espressione dell’identità e della cultura del nostro territorio, da salvaguardare e tutelare". Una kermesse che oggi conta 15 associazioni, 17 espositori, 4 truck food, gli assaggi delle Sagra del Tortellino Reno Centese, del cotechino Alberone, del cappellaccio di zucca di San Carlo. "E’ un’edizione che si porta dentro qualcosa di bello e di ritrovato – dice l’assessore Vito Salatiello che tanto si è dato da fare per questa fiera – C’è stata l’aggregazione di associazioni e dello sport che saranno parte ancor più attiva, i ritorno dello stand gastronomico ma anche di giovani. Una Proloco che ha aperto le sue porte e che accompagna i ragazzi alle loro prime esperienze di volontariato. Il mio appello ai più giovani è di unirsi per creare un paese più attivo e ai meno giovani di condividere con loro l’esperienza maturata". Presente anche Matteo Malaguti, presidente di Sagre di Qualità. In programma, sabato alle 20.30, anche ‘Do ciacar in piaza’, il torneo 24ore di tennis, la domenica a partire dalle 19 il raduno Vespe, alle 19.45 e dalle 23 dj set boogie e danze a tema, alle 21.15 The Checkmates 50’s rock’n roll band e gradito l’abbigliamento del periodo.

Laura Guerra