Una fiera inclusiva e solidale. Due appuntamenti con Ausl

Il Settembre Centese e la Fiera di Cento non sono solo spettacoli, tradizione e festa. Sono soprattutto un momento in cui la città si guarda dentro e sceglie di crescere insieme. In questa edizione, accanto agli eventi che animeranno le vie e le piazze, c’è infatti un cuore sociale che batte forte: l’impegno per costruire una comunità più attenta, inclusiva e solidale.

L’Area Meeting della Fiera "Cent(R)o del Cuore" in Piazza Guercino, nata dalla collaborazione tra Comune di Cento, Cna e Confartigianato, diventerà, domenica 14 settembre, uno spazio di dialogo e approfondimento su inclusione, salute e partecipazione attiva. La giornata prevede infatti due importanti appuntamenti, realizzati in collaborazione con Ausl Ferrara – Distretto Ovest. In mattinata alle ore 10,30 si parlerà di "Cento città amica delle persone con malattie dementigene", in cui verrà raccontato il percorso triennale (2025-2027) pensato per rafforzare la rete di sostegno attorno a chi vive la malattia e alle famiglie che se ne prendono cura. Nel pomeriggio alle ore 16:30 l’attenzione sarà invece rivolta a "Cento città blu, comunità amica dell’autismo", un progetto che coinvolgerà istituzioni e associazioni per promuovere inclusione e consapevolezza, costruendo una città sempre più accessibile e accogliente. La direttrice del Distretto Ovest di Ausl Ferrara, Caterina Palmonari (nella foto a destra), dichiara: "Serve una consapevolezza diffusa che sia patrimonio di tutti. Per questo lavorare insieme per costruire ‘Cento città amica delle persone con malattie dementigene’ e ‘Cento città blu, comunità amica dell’autismo’ rappresentano occasioni concrete di andare oltre ai servizi per costruire una consapevolezza e una strategia comunitaria che può fare la differenza".