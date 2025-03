"Una finestra aperta sulla vita della gente"

Dalla crisi della Berco all’emergenza rappresentata dall’invasione delle nutrie nei campi, il prefetto Massimo Marchesiello ha dimostrato costantemente, con il suo lavoro, la vicinanza ad un territorio – Ferrara e la sua provincia – che conosce bene, i suoi punti di forza, le sue debolezze. Consapevole dell’importanza del mondo dell’informazione, della carta stampata, ha fatto della trasparenza il suo biglietto da visita nel rapporto con i media.

140 anni, un bel traguardo"Un traguardo che testimonia l’autorevolezza de Il Resto del Carlino che con la cronaca di Ferrara, con quello che viene definito il ’dorso’ locale, racconta ogni giorno la vita di una città, della sua provincia, costituita da paesi, comunità molto coese. Il giornale è una finestra, sulla vita delle persone, sulle imprese, sul volontariato, sulle stesse istituzioni. L’autorevolezza è nella sua storia certo, ma anche nel modo in cui ogni giorno si rapporta alla realtà, cogliendone tutti gli aspetti, in modo imparziale"

Le due campane, un principio base del giornalismo"Principio sempre valido, a maggior ragione oggi in un mondo sempre più complesso, che corre veloce, che presenta sfaccettature di non sempre immediata interpretazione"

La carta stampata, l’avvento ormai da anni del web, della Rete"Due strumenti di grande impotranza entrambi, che in un certo senso si completano. La carta stampata è certo cronaca ma invita anche alla riflessione più approfondita, è il valore della lettura, una sorta di appello a leggere e rileggere. Un luogo dove confrontarsi, il senso poi dell’origine dei giornali"

Internet?"Credo si possa definire uno strumento più immediato, più veloce. Trasmette la notizia in tempi brevissimi, in poche righe. Al passo con la velocità dei fatti. Magari proprio per questo un primo contatto con l’informazione che poi si definisce via via, fino alla carta dal fascino intramontabile".

m. b.