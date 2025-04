Una foto a flora e fauna. É la gara della natura

Il Comune, il Museo di Storia Naturale, Ceas Idea e Università aderiscono al City Nature Challenge. Si tratta di una competizione amichevole per il rilevamento e la registrazione di osservazioni naturalistiche che si tiene ogni anno ad aprile. Tutte le città iscritte alla sfida competono tra di loro per osservare e registrare su un’applicazione, nel nostro caso iNaturalist, il maggior numero di osservazioni naturalistiche fatte nella propria città. L’edizione del 2025 si svolgerà in due fasi. Partecipare è semplice: bisogna trovare la fauna e la flora selvatica; si scatta poi una foto con lo smartphone, annotando la posizione geografica dell’osservazione; infine, si carica la foto sull’app iNaturalist.

A Ferrara due appuntamenti. Il 5 aprile incontro alle 10 al Centro Idea, via XX settembre 152, per dare spiegazioni sull’uso di iNaturalist. Domenica 27 aprile si esploreranno alcune aree della città. Ritrovo alle 15 sulle Mura a Porta degli Angeli. Prima tappa esplorativa: area delle orchidee, con la guida di Lisa Brancaleoni, docente di botanica ed ecosistemi all’Università di Ferrara.