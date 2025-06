Una frazione senza poste. Ravalle, ufficio mobile in tilt. Gli utenti traslocano a Porotto

Non c’è pace per le poste di Ravalle, frazione di Ferrara. La paura della chiusura, le proteste, l’assicurazione che le poste non avrebbero lasciato la frazione e l’apertura di un ufficio mobile. In attesa delle fine dei lavori, comunque di una sede idonea. Tutto risolto quindi. Non proprio. La frazione non ha il tempo di sorridere che ieri, a causa di un improvviso problema tecnico, va in tilt l’ufficio postale mobile che era stato collocato proprio per dare una risposta all’inagibilità della sede di via Martelli. Guasto e stop. Così da oggi l’ufficio chiude in attesa che arrivi un container, struttura in grado di ospitare sia gli sportelli che gli utenti. Morale, la frazione di trova senza poste. L’azienda ed il Comune si sono mossi subito, hanno bruciato i tempi per cercare di dare una risposta ai cittadini. Ieri pomeriggio – quando era ormai chiaro che l’ufficio mobile era out – c’è stato un vertice che ha coinvolto i rappresentanti di Poste e i rappresentanti del Comune di Ferrara. Era presente anche l’assessore Cristina Coletti. Proprio dal vertice è arrivata una prima risposta alla popolazione. Durante il periodo di chiusura i servizi ai cittadini saranno garantiti nell’ufficio di Porotto che si trova in via Dieci Martiri 197, ufficio con una postazione Atm Postamat attiva 24 ore su 24 e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Una soluzione tampone in attesa del container che arriverà nell’arco di tre settimane. Poi ci saranno i tempi per gli allacciamenti e rendere operativa la struttura. "Vogliamo rassicurare i cittadini di Ravalle sul fatto che stiamo lavorando insieme a Poste Italiane per trovare la migliore soluzione possibile – spiega l’assessore alle frazioni Cristina Coletti –. La collaborazione con l’azienda è stata immediata sin da subito e costruttiva. Siamo soddisfatti dell’impegno che è stato preso per l’installazione di un container, struttura che garantirà tutti i servizi postali nelle prossime settimane. Nel frattempo, l’ufficio di Porotto rimane a disposizione per tutte le necessità dei residenti. Continueremo a seguire da vicino l’evolversi della situazione per assicurarci che i tempi di ripristino siano brevi e che i nostri cittadini possano tornare ad usufruire dei servizi postali nella frazione di Ravalle prima possibile, in attesa del ripristino della sede di via Martelli". L’ufficio postale mobile, che si trovava in piazza Santi Filippo e Giacomo (di fronte all’ufficio postale di via Martelli), rappresentava una prima risposta di Comune e Poste per garantire i servizi alla comunità. Ieri il guasto, si torna daccapo.