Una fuga romantica a Ferrara San Valentino tra eventi e cuori

Cuori scintillanti e panchine degli innamorati in piazza Trento Trieste e al parco Marco Coletta, nel contesto del Winter park (prorogato proprio fino al 14 febbraio). E poi: un’offerta turistica pensata proprio per una ‘fuga romantica’ in città. Ferrara si veste a festa per San Valentino, inaugurando ‘Ferrara in love’. Lo fa con nuove installazioni: cuori interamente luminosi in strutture di alluminio e in rattan naturale. Ovviamente con impiego di luci a tecnologia Led a basso consumo. "Sarà un febbraio, e non solo, tutto da vivere, che darà ulteriore spinta a un anno ricchissimo di appuntamenti. Solo nei prossimi giorni, infatti, prepariamo: il 14 San Valentino, il 16 Art&Ciocc, il 18 la riapertura di palazzo dei Diamanti, dopo pochi giorni il videomapping proprio sulla facciata di palazzo dei Diamanti e tanto altro ancora in vista della Pasqua e della primavera. Primavera che culminerà col concerto di Bruce Springsteen al parco Urbano" dice il sindaco Alan Fabbri. L’intero allestimento di Ferrara in love – che in centro interesserà piazza Trento Trieste, corso Martiri della Libertà e il volto del Cavallo – sarà all’insegna del risparmio energetico, infatti avrà un consumo di soli 230 watt, assimilabile a otto lampadine da vetrina. Al volto del cavallo saranno posizionati alcuni cuori luminosi sospesi al di sotto del passaggio tra piazza del municipio e piazza della Cattedrale. In corso Martiri ci sarà un sipario aereo di cuori bidimensionali, sempre luminosi. E in piazza Trento Trieste saranno invece installati dodici cuori bidimensionali e tridimensionali.

Nel complesso si tratta di circa 25 installazioni a led. E sul Listone sarà posata una particolare panchina scintillante per accogliere le coppie e per romantiche foto ricordo. E, a proposito di panchina, al parco Marco Coletta il vicesindaco Nicola Lodi ha annunciato, proprio in queste ore, una specifica "sorpresa di San Valentino". Anche in questo caso si tratta di una panchina ‘avvolta’ dalla sagoma tridimensionale di un cuore luminoso. Inoltre, in vista della ricorrenza del 14 febbraio, la nuova promo-commercializzazione del Comune, con il brand InFerrara, promuove una specifica offerta turistica elaborata insieme all’agenzia cittadina Marfisa Viaggi. Una delle tante collaborazioni messe in campo con gli operatori del turismo locale, nell’ottica della creazione di un sistema integrato.