Una galleria a cielo aperto. Chagall lungo la strada, il museo è Borgo dei Leoni

C’è uno scopo quando si parla di turismo: rendere la città attrattiva. Il livello storico, culturale e sociale che Ferrara offre innalza la città. Da qui l’idea di utilizzare via Borgo dei Leoni come via d’arte, precisamente per le opere del pittore Marc Chagall, attualmente in città con le sue opere dall’11 ottobre 2025 fino all’8 febbraio 2026. I commercianti che aderiscono hanno ’affisso’ in vetrina riproduzioni dei capolavori dell’artista, nasce così una galleria a cielo aperto.

Una proposta allettante che l’assessore al Commercio Francesco Carità ha accolto più che volentieri: "È un’iniziativa che fa bene alla città: il commercio è drasticamente cambiato e per questo serve adeguarsi. Tutti quanti dobbiamo fare in modo che le attività commerciali ritornino a essere conosciute e visitabili, quindi penso che sia un importante modo per celebrare Chagall a Ferrara e donare vita a una via che spesso viene sottovalutata". Una collaborazione fruttuosa tra amministrazione e associazioni di categoria, come Confesercenti e Confcommercio. Per la prima, il presidente Nicola Scolamacchia ha espresso come "supportare queste iniziative che vengono dal basso è d’obbligo per noi. Il nostro supporto non poteva venire meno, perché è essenziale massimizzare ogni iniziativa per la città. Chagall ha una rilevanza turistica di rilievo, quindi speriamo che anche turisticamente possa aiutare davvero molto. Una delle lamentele che sento di più è riferita alla povertà di attività che ci sono in Corso Ercole I D’Este, dunque speriamo che questa sia solo la prima di altre iniziative di questo tipo". Pensiero comune anche per il presidente Marco Amelio, poiché secondo lui "questa idea non è collaterale, ma rappresenta un’occasione di grande prestigio. In questo i commercianti meritano un applauso, perché soprattutto grazie a loro che tutto questo sarà possibile. Dobbiamo continuare questa cooperazione, perché fra qualche anno rischiamo di operare con persone e luoghi che non ci appartengono. Ferrara è una città bellissima, ma non può essere ridotta solo a una serie di palazzi, ma dobbiamo elogiare anche le attività che essa offre".

Alla Camera di Commercio, infatti, erano presenti alcuni commercianti di via Borgo dei Leoni, come Lucia Branchini di ‘La Bottega Fiorita’, Elisabetta Gallani di ‘Benny dal 1988’, Matteo Musacci di ‘La Bottega del Pane’, Marinella Biavati di ‘Localino Bistrò’ e Ruggero Gallo di ‘Osteria della Campana’. Tutti insieme per una giusta causa che anche l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha voluto ringraziare personalmente: "Questa collaborazione trasversale porta in campo la cultura, un valore assoluto proprio per la città. Da quando siamo arrivati abbiamo cercato di portare virtuosità e la volontà di collaborare tutti insieme per il bene dei cittadini e di Ferrara. Questo progetto, quindi, porta prestigio a questa via dove peraltro stiamo lavorando ad alcune novità importanti, che coinvolgeranno la Camera di Commercio e il resto della strada".