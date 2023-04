Una giornata a palazzo Bernini alla mostra dei Diamanti "Offre emozioni straordinarie"

di Federico Di Bisceglie

Scende dalla macchina, raggiunge il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e lo abbraccia fraternamente. Tra lui e la ministra all’Università Anna Maria Bernini c’è una confidenza che si perde negli anni. Appena il tempo per le foto di rito, dribblando taccuini e telecamere. Poi il presidente di Ferrara Arte la prende sottobraccio e inizia il viaggio all’interno della perla rinascimentale: il palazzo dei Diamanti. La mostra ‘Rinascimento a Ferrara’ viene spiegata nei singoli dettagli. Sala dopo sala. Bernini nota alcuni particolari delle opere lignee di Niccolò Baroncelli. "Che meraviglia", dice. "Questa è della mia collezione" rilancia Sgarbi indicando un’opera di Niccolò dell’Arca. Si entra nel vivo con Ercole De Roberti, Lorenzo Costa. "Ma quanto c’avete messo a mettere assieme questa meraviglia?" domanda la ministra a Sgarbi. "Più di due anni e mezzo", risponde il critico. Qualche commento di magnificazione e si arriva al ‘corridoio sgarbiano’. Nulla a che vedere con quello vasariano di fiorentino conio, ma il sottosegretario non perde occasione per ricordare a Bernini la "grande polemica" che innescò all’indomani della presentazione del vecchio progetto, "che bloccai", presentato dalla precedente amministrazione. "Questo restauro è magnifico", commenta decisa la ministra.

Insomma tra i due c’è intesa anche sul gusto estetico. Sgarbi è un cicerone d’eccellenza e trascina la ministra anche a scorgere gli angoli più reconditi del giardino. "Hanno anche immaginato uno spazio per i fidanzati", ironizza il presidente di Ferrara Arte. "Non avevo ancora visto il catalogo, ma questa mostra è davvero al di là di ogni più rosea aspettativa – così la ministra fermata dalla ‘cortina di ferro’ dei cronisti a metà del corridoio ligneo che congiunge le due ali del palazzo dei Diamanti –. Mi ha trasmesso una sensazione di empatia. Sgarbi riesce a trasferire sensazioni straordinarie. Questa è una mostra straordinaria, peccato finisca a giungo. Avrebbe bisogno di essere prorogata". La titolare del Mur apprezza molto "il collegamento tra Ferrara e Bologna". I riferimenti alla "metafisica e al cubismo". Il restauro discusso? "Non capisco le polemiche: è tutto straordinario". La pattuglia che segue Sgarbi e Bernini tra gli ambienti in penombra di palazzo dei Diamanti è composto da una folta schiera di amministratori e cariche istituzionali: dal prefetto Rinaldo Argentieri, passando per il procuratore capo Andrea Garau, gli assessori Marco Gulinelli e Matteo Fornasini (con tanto di fascia tricolore). Poi Pietro Di Natale (direttore di Ferrara Arte), Vasilij Gusella (conservatore della Galleria d’arte moderna) e Michele Danieli (co-curatore della mostra). Da un palazzo all’altro, Bernini e Sgabri fanno capolino in municipio Ad aspettarli sullo scalone c’è il sindaco Alan Fabbri, assieme agli assessori e al commissario straordinario della Camera di Commercio, Paolo Govoni.

L’incontro tra il primo cittadino e la titolare del Mur è l’occasione per parlare di tante cose: dai progetti culturali a quelli per il potenziamento – tramite cofinanziamento tra enti territoriali e Ministero – degli studentati. Al termine dell’incontro la ministra, con il sottosegretario e il sindaco Fabbri hanno portato un saluto agli studenti dell’Utef, che tengono le lezioni settimanali nella sala dell’Arengo di palazzo Municipale, affrescata da Achille Funi. Insomma un piccolo antipasto per la giornata di oggi: l’inaugurazione dell’anno accademico del nostro Ateneo. A calcare il palco ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.