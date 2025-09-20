Una giornata con gli effetti speciali. Inaugurato il ’Largo Carlo Rambaldi’

Quattrocento studenti accompagnati dai docenti, hanno partecipato ieri all’inaugurazione del ‘Largo Carlo Rambaldi’ e alla premiazione degli elaborati ‘Cambiamo il finale di E.T.", come vincitori del premio dedicato ai cento anni dalla nascita, a Vigarano Mainarda, del genio degli effetti speciali, tre volte premio Oscar, padre di King Kong, Alien ed E.T. l’extra-terrestre. E’ l’inizio di una maratona di eventi che scandiscono i giorni fino al 24 settembre. Intanto all’ingresso del paese i cartelli turistici, appena affissi, ricordano a chi arriva Vigarano, la genialità e la creatività di un uomo studiato in tutto il mondo. "Vigarano Mainarda, culla dei sogni e scintilla dell’ispirazione di Carlo Rambaldi – ha detto il sindaco Davide Bergamini - vuole rendere omaggio al Maestro anche con segni tangibili a ricordo e testimonianza di un infaticabile e geniale operato". Largo Rambaldi si trova a pochi metri, dal borgo di case in cotto, dove è nato e cresciuto il Maestro. Il premio nasce da una progettualità condivisa con la scuola, un lavoro corale che parte dai bambini e dai ragazzi, dalla loro curiosità, dalla fantasia, dal loro entusiasmo. "L’identità di Carlo Rambaldi oggi appartiene alle giovani generazioni – ha sottolineato l’assessore alla cultura Daniela Patroncini - figlie e nipoti di quell’uragano artistico che, con un diploma in Belle Arti e bauli di fantasia, partiva da Vigarano alla conquista del mondo: arte e meccanica, movimento e cuore per arrivare all’emozione. Questi giovani hanno il privilegio di camminare lungo le strade dove Rambaldi ha mosso i primi passi, respirare la stessa aria, di addormentarsi sotto lo stesso cielo stellato. Con il Maestro condividono le origini, affondano le proprie radici in quella terra umida che ha ispirato Rambaldi, che ne ha alimentato ed esaltato il talento". Un’occasione per far conoscere ai giovani ed ai giovanissimi il coraggio e l’intraprendenza di Carlo Rambaldi nel portare avanti i propri sogni. Carlo Rambaldi era vigaranese. Come tutti i bambini e i ragazzini nella piazza di Vigarano ieri mattina. Nati e vissuti in un piccolo paese di campagna, di soli 8 mila abitanti, questi giovani portano nel cuore un sogno. E Carlo Rambaldi rappresenta per loro un modello di vita". Il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, ieri in visita istituzionale in città, ha voluto esprimere il proprio plauso all’iniziativa in omaggio a Carlo Rambaldi. "L’intitolazione di un luogo pubblico è un segno tangibile dell’eredità del maestro nella sua città, lì dove è cominciata la sua straordinaria avventura alla conquista del mondo del cinema. Passare in questo punto e vedere scritto il suo nome sarà un richiamo, soprattutto ai più giovani, a seguire l’esempio di passione e determinazione di un grande italiano, un grande emiliano, al quale anche il Ministero dedicherà varie iniziative a livello internazionale fra cui le retrospettive all’Academy di Los Angeles e al MoMa di New York".

Claudia Fortini