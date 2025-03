Una giostra di materiali riciclati: "Impreziosisce l’area verde"

Ferrara è una delle prime città in Italia a dotarsi, in un proprio giardino pubblico, di un gioco costruito interamente con materiale di riciclo, avviando su scala nazione un progetto pilota di sostenibilità all’interno di uno dei parchi che nello scorso mandato sono stati oggetto di riqualificazione. Da pochi giorni nel parco di via Barlaam è stata installata una struttura multi-gioco con scivolo, rete per l’arrampicata e pannelli per il gioco del tris. L’iniziativa è frutto di una donazione a Ferrara Tua ad opera di Arredo Park, ditta veronese che da più di 40 anni produce attrezzature e arredo per i parchi. "Questo gesto – ha detto l’assessore alle Politiche per la famiglia Cristina Coletti – va ad impreziosire un ampio spazio verde, collocato in una zona a forte frequentazione familiare, per la configurazione dei nuclei che abitano il quartiere e perché situata a pochi passi dal Pietro Lana, che al termine della riqualificazione diventerà il nuovo Centro per le Famiglie".