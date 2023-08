Una kermesse contro lo spreco di acqua Laboratori e tanti giochi per grandi e piccini

Sarà il punto informativo allestito in piazza Trento Trieste il fulcro delle attività che Hera ha organizzato nell’ambito del Ferrara Buskers Festival. La multiutility, anche quest’anno main partner della più importante rassegna degli artisti di strada, è presente in centro storico con numerose attività sul tema della sostenibilità. "In particolare – così una nota –, l’appuntamento del 2023 è dedicato alla sensibilizzazione contro lo spreco dell’acqua e alla diffusione di buone pratiche per la tutela delle risorse idriche. Oltre al potenziamento dei servizi ambientali, con più di trenta isole ecologiche posizionate per le strade, gli operatori della cooperativa La Lumaca coinvolgeranno i cittadini sia con attività di informazione sui temi del risparmio idrico e dell’economia circolare, sia con giochi dedicati ai bambini e alle famiglie. Vicino al punto informativo sarà installata anche la sorgente urbana dove i visitatori, muniti di propria borraccia, potranno dissetarsi. Sarà disponibile in più punti anche il cosiddetto ’sigarettone’ per lo smaltimento dei mozziconi. Nell’ambito del progetto BGreen, saranno proposti poi giochi e laboratori per i più piccoli. Gli operatori intratterranno i partecipanti con il laboratorio di “Acquability”: mentre i bimbi costruiranno, con materiale di riuso, piccoli oggetti ispirati al mondo marino saranno loro illustrate le buone pratiche contro lo spreco domestico dell’acqua. Nella città che, in Emilia-Romagna, detiene il primato della raccolta differenziata (87,6%), infine non mancherà il ’cassonetto trasparente’, dove le persone potranno sfidarsi nel trovare i conferimenti sbagliati di carta e plastica.