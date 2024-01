’Una lapide in via Mazzini’,. Tresigallo e la storia di ’Gegio’ Ravenna

‘Una lapide in via Mazzini’ per non dimenticare. In occasione del giorno della Memoria il Comune di Tresignana e le biblioteche comunali, venerdì 26 alle 17,30 nella Casa della Cultura di Tresigallo organizzano la conferenza “Una lapide in via Mazzini”. Tra storia e letteratura, la comunità ebraica, la Shoah e la storia di ‘Gegio’ Ravenna. Relatori: Antonella Guarnieri storica, Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, Marcello Azzi, membro del comitato scientifico della Fondazione Giorgio Bassani. Saluti in videoconferenza di Paola Bassani, presidente Fondazione Giorgio Bassani. Ingresso libero