Una luce sulle opere di Sfinge

Nella biblioteca del Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12b) oggi dalle 17,30 alle 19 si svolge un incontro in presenza e on line. Arianna De Gasperis parla di Silenzio su carta Forme del materno nelle opere di Sfinge (Eugenia Codronchi). L’Incontro del ciclo ‘Tesi al Cdd’.

La produzione di Sfinge, pseudonimo di Eugenia Codronchi Argeli (1865-1934), è per la gran parte ancora poco nota. Scrittrice prolifica, pubblicò raccolte di novelle, romanzi e saggi, collaborando frequentemente con riviste e giornali dell’epoca (Nuova Antologia, Giornale d’Italia, Fanfulla della Domenica, La Donna). Leggendo le opere della scrittrice imolese, si può individuare una continuità tematica che sarà l’oggetto dell’incontro: l’attenzione nei confronti della maternità. In alcune novelle, nonché nei romanzi, la maternità si allontana da un esito lineare e felice e presenta, al contrario, uno svolgimento complesso. Eugenia Codronchi, che si firmava Sfinge, è stata una scrittrice molto nota e apprezzata a inizi Novecento, ma ora quasi dimenticata. Le edizioni Tufani hanno di recente ripubblicato una scelta di suoi racconti. Arianna De Gasperis è dottoranda in studi letterari e di genere all’università La Sapienza di Roma.