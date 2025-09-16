Una mano tesa alle famglie: "Oltre un milione di risorse. Così abbattiamo le rette"

Ferrara punta con decisione sull’infanzia, sia in termini di qualità educativa sia di sostegno economico alle famiglie. Lo racconta l’assessore Chiara Scaramagli, che fa il punto sui servizi e sulle prospettive future.

Assessore, qual è oggi la situazione dei servizi educativi 0-3 anni?

"Abbiamo superato il 60% di copertura dei posti nido per i bambini residenti, il dato più alto in Emilia-Romagna e tra i migliori in Italia, vicino al 65% di Bolzano. Un risultato che va oltre l’obiettivo europeo del 30%. Ma la domanda continua a crescere e con essa anche le aspettative delle famiglie, che cercano non solo quantità ma anche qualità e flessibilità dei servizi".

E per la fascia 3-6 anni?

"Siamo sostanzialmente al 100%, grazie alla collaborazione tra scuole comunali, statali e paritarie. Accanto a ciò c’è la rete dei Centri per Bambini e Famiglie, che raggiunge oltre il 35% dei piccoli, e un sistema di biblioteche specializzate per genitori ed educatori. È un insieme che arricchisce l’offerta e sostiene le famiglie nella crescita dei figli".

Negli ultimi mesi sono partiti diversi cantieri. Quali sono i principali?

"Abbiamo inaugurato la nuova refezione di Fondoreno e a breve entreranno in funzione quelle di Porotto e San Martino, oltre alla sede Don Milani. Con i fondi PNRR stiamo realizzando nuovi nidi e scuole dell’infanzia per circa 200 posti aggiuntivi, creando poli 0-6 moderni e integrati. Procedono anche i lavori per la nuova scuola Manzoni, immersa in un parco urbano, e l’adeguamento antisismico della Dante Alighieri".

La gestione dei mesi estivi resta un tema cruciale. Come vi siete mossi?

"Abbiamo potenziato i centri estivi con oltre 220 posti per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Inoltre, con il Polo educativo estivo "Neruda 0-6", attivo ad agosto, assicuriamo continuità anche durante la chiusura dei servizi ordinari. I centri estivi non sono solo un aiuto per le famiglie, ma anche strumenti per contrastare la povertà educativa".

Sul fronte economico, quali misure avete introdotto?

"Per il settimo anno consecutivo confermiamo il sistema di riduzioni delle rette 0-3 anni: un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro. Tra le misure: abbattimento del 60% delle rette per famiglie con ISEE fino a 26mila euro, esonero totale per chi ha ISEE fino a 3mila e per chi ha acquistato la prima casa a Ferrara dal 2019. A ciò si aggiungono 560mila euro in voucher per le rette del privato convenzionato e il mantenimento di 92 posti convenzionati per un valore di 650mila euro l’anno. Con il Bonus nido dell’INPS, molte famiglie arrivano a una sostanziale gratuità del servizio".

E sulla qualità educativa? "Stiamo rafforzando la formazione continua del personale, puntando su innovazione, inclusione e benessere dei bambini".

Federico Di Bisceglie