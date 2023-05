Una mattina a lezione di cinema Tra i banchi del ’Levi Montalcini’ arriva la regista Sara Schiavone

Studenti argentani a lezione di cinema. Si è svolta nell’ambito delle discipline di psicologia, sociologia e di educazione civica, l’incontro con la regista e sceneggiatrice Sara Schiavone, ex studentessa del ‘Rita Levi Montalcini’, che ha parlato del ruolo della donna nei media secondo un approccio storico, psicologico, sociologico e culturale. Schiavone, supportata dalle docenti Alessandra Ferlini e Danile Etro, ha fatto una lezione interattiva del ruolo della comunicazione e dell’immagine della donna ad una classe tutta al femminile. Schiavone ha mostrato alcune locandine cinematografiche del passato in cui la donna veniva vista come oggetto.