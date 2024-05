Una mattina con gli assi dello sport. Il Festival sui banchi del Carducci

Una mattina a lezione con i campioni dello sport e del giornalismo sportivo. Nella giornata di ieri è stato presentato nella succursale del liceo Carducci’ il ‘Festival dello sport’. Un appuntamento che si terrà nella mattinata di lunedì 13 maggio dalle 9.10 alle 12.10, tre ore complessive organizzate all’interno del ‘progetto sport’ dell’indirizzo ‘scienze umane’. L’iniziativa è stata pensata per la valorizzazione dei valori sportivi e conoscere diverse discipline. All’appuntamento parteciperanno atleti di spicco e giornalisti della realtà sportiva locale e non solo, che interagiranno con gli studenti di diverse classi. A presentare l’appuntamento le docenti Maria Luisa Martelli, Veronica Liverani, Vittorio Fioresi e Andrea Ansaloni, oltre gli alunni della classe 4E, coordinatrice del progetto, Annalisa Biolcati, Denise Ferrante e Davide Favato.

"E’ un’idea nata con l’obiettivo – ha precisato il personale docente promotore – d’intensificare il dialogo tra atleti studenti secondo quei criteri già sperimentati in altri festival cittadini, dove si va ad intensificare il rapporto con la città e il territorio. La scuola vuole, con questa iniziativa, affermare ed esportare i valori dello sport come espressione di cultura". Nel dettaglio gli alunni, complessivamente saranno circa duecento gli studenti, i quali nel corso delle tre ore incontreranno i vari testimonial dello sport, atleti e giornalisti. Nel dettaglio saranno presenti lunedì 13 maggio Nicolò Contiliano (giocatore della Spal ed ex studente proprio del liceo), Carlo Alberto Caniato (tennis), Stefano Michelini e Fabio Frignani (basket), Andrea Passini e Tommaso Bertarelli (ginnastica artistica), per la scherma spicca il nome di Emilia Rossatti (premio fair play). Ruggero Tosi, referente Coni, parlerà di pallavolo, per il basket adattato Marco Calamai, ancora Filippo Torresin e Lorenzo Basco (atletica leggera), Stefano Gavagna e Vittorio Fioresi (sport alpini), Marco Sandrini e Silvia Rela (barca a vela). Mario Tosatti