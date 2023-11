"Una mattinata di sole a spasso tra i nostri palazzi"

Caro Carlino,

mattinata di sole, così sono andata a fare un giro per i Palazzi. Palazzo Massari: stanno lavorando. Costeggiando la Palazzina dei Cavalieri di Malta ho visto che alla base dei muri la tinteggiatura si sta “sfarinando”, non conosco il termine tecnico. Peccato, il complesso Massari-Palazzina non è ancora definitivamente restaurato e già si vedono segni di degrado! Spazio Antonioni: non stanno lavorando. L’amministrazione è prodiga di comunicati relativi ai lavori: illustrazione del progetto, assegnazione all’impresa, inizio, situazione dello stato dei lavori, inaugurazione. Dei casi che ho visto, silenzio. Di recente sono andata a bere il caffè al bar dei Diamanti, è sempre un bel posto. Volevo andare a visitare il parco o giardino, non so come l’anno chiamato. Ho saputo che per andarci si deve fare il biglietto per la mostra (presto ci andrà con l’associazione Amici dei musei). Spero che al termine della visita ci sia ancora luce per fare la visita. Questa situazione non mi piace, impedire a noi ferraresi il godere del verde di un palazzo pubblico... o dobbiamo andare solo al Parco Cortevecchia e al Parco Travaglio? Non hanno previsto un accesso indipendente? Sabato avevo visto la restaurata Sala Estense, che ho trovato bellissima e splendente! Grazie per la pubblicazione e tanti saluti

Pasquina Ferrari