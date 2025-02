Una medaglia d’onore. A Vassallo il riconoscimento: "Mio zio, due volte martire. Riscattata la sua memoria"

"Finalmente", una parola che suona come una liberazione, la pronuncia Angelo Vassallo, 76 anni, una vita da carabiniere. Siciliano, ha indossato la divisa a 19 anni seguendo le orme di quello zio che per lui era un esempio, quello zio che vedeva così serio nelle foto. E’ il nipote di Giuseppe Vassallo. Carabiniere, figlio di Angelo e di Alba Giuseppa, nato a Butera – in Sicilia – il 13 marzo 1906, ucciso a Filo l’8 maggio 1945. "Finalmente, dopo tutto questo fango", ripete. Giovedì sarà in prefettura per ricevere la medaglia d’onore alla memoria dello zio, ammazzato una notte da un gruppo di persone che si presentarono a casa per portarselo via. Una medaglia sospesa. L’Anpi e il Comune di Argenta, da qui lo stop, avevano chiesto un’inchiesta supplettiva, avevano sollevato dubbi sulla prigionia in Germania. Ancora, sospetti sulla sua vicinanza alla repubblica di Salò, ai nazisti. L’istruttoria si è chiusa. Dalla Presidenza del Consiglio è arrivata alla prefettura la comunicazione, il via libera.

E’ contento?

"Certo. Ma è stata una pagina molto amara. Quello che è successo è stato vergognoso, un’ingiustizia", risponde Angelo Vassallo, partito dalla Sicilia per il mondo. E’ stato luogotenente, ha partecipato a numerose missioni di pace, una di queste in Kosovo. Ha chiuso la carriera nel 13° reggimento carabinieri di Gorizia. Fa parte dell’associazione nazionale carabinieri.

Un’ingiustizia? L’Anpi e il Comune di Argenta secondo lei non volevano fare luce?

"Ma se era tutto scritto, nero su bianco, in un’ampia documentazione. Bastava solo scorrere quelle pagine, con il rispetto che si deve ad una persona che ha fatto solo il suo dovere. Mio zio alla fine ha pagato la sua fede nella patria e l’amore per la divisa con la deportazione. E di nuovo ha pagato, il giorno dopo essere tornato dalla prigionia, ucciso da chi provava solo odio, da chi era spinto da una vendetta cieca quando la guerra era già finita. E’ stato un martire, due volte martire. Ma la storia alla fine gli ha restituito l’onore"

Era quello che voleva

"Sì, quando ho visto quest’odio nei suoi confronti, questa assurda polemica, il livore ad ottanta anni da quei fatti ho detto basta. Ero pronto, per dare di nuovo dignità ad una divisa, quella di carabiniere, a rivolgermi ad un avvocato per denunciare chi si è reso colpevole ai miei occhi di una grande mancanza di umanità. E non solo"

Non è poco, qual è l’altra colpa?

"Uno schiaffo alla verità, alla storia, a chi in quei giorni, al di là degli schieramenti politici, ha sofferto, pagando con la vita"

Forse adesso ci sarà pace, la sua memoria riscattata, quella medaglia d’onore a lungo sospesa. Con chi andrà alla cerimonia?

"Giovedì mattina sarò in prefettura con la figlia di Giuseppe Vassallo, Maria. Con noi ci sarà anche Carmelo Perez, da 23 anni presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Ferrara. In questi mesi si è battuto anche lui, come un leone, nel nome della verità, per riscattare quella divisa che ha pagato con un grande tributo di sangue la fedeltà alla patria. Quanti carabinieri uccisi, e poi succede questo"

E’ finita?

"Ne parliamo giovedì".