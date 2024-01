Una medaglia d’onore. Dissero no al Fascismo. Il capo dello Stato si inchina al coraggio di una scelta

Era il 6 agosto del 1945. E avrebbe baciato e abbraciato la sua Goro Albino Gennari, i vestiti logori della prigionia. In fondo alla strada, nell’afa di un giorno d’estate, il campanile, il profumo del mare, le case basse dei pescatori. Era tornato al suo paese, dopo due anni, l’orizzonte il filo spinato di un campo di concentramento. Lui, militare, la divisa d’aviere, catturato dai tedeschi in Albania a Tirana il 9 settembre 1943, dopo quell’annuncio alla radio di Badoglio, la morte della patria. C’era il figlio Stefano, la Sala Estense gremita, i sindaci con la fascia tricolore, tanti studenti con gli insegnanti. E poi loro, i protagonisti a cui la storia ha restituito dignità e rispetto. Gli internati militari e civili nei lager nazisti. Ora sul petto della loro memoria c’è una medaglia d’onore, brilla in fondo ad un astuccio, quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I figli e i parenti sono venuti a ritirarla, perché loro non ci sono più.

Resta vivo il coraggio di una scelta. "Qui scorrono nomi e volti di chi ha avuto il coraggio di opporsi alla barbarie del fascismo e del nazismo", scandisce le parole il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani. L’iniziativa, evento per il Giorno della Memoria, è stata organizzata dalla prefettura e dall’Istituto di Storia Contemporanea, con il Comune. "Le testimonianze dei familiari degli internati danno il senso di quanto, dopo l’apertura dei cancelli di Auschwitz, è stato in parte scoperto, disvelato", le parole del prefetto Massimo Marchesiello, che ha invitato gli studenti a raccogliere il testimone, a farsi alfieri della memoria. Sulla pagina della storia, nomi e volti. L’assessore alla cultura Marco Gulinelli si commuove, le parole si spezzano. "La consegna delle medaglie – dice – è simbolo di riconoscimento e di rispetto da parte della Repubblica italiana. È nostro dovere contrastare ogni forma di antisemitismo, razzismo, ma anche ogni forma di discriminazione e violenza, per promuovere la pace". Sul palco la presidente dell’Isco Anna Quarzi e il professore Andrea Baravelli. Che hanno elencato i numeri di un martirio, sono stati 650 gli internati militari della nostra provincia. Gli studenti sulle poltroncine, gli occhi attenti, rivolti al palco, quasi a trattenere il senso di una tragedia apparentemente così lontana. Ha parlato uno di loro, Martino Ravasio, presidente della consulta provinciale degli studenti. "Cancellare il passato, la storia è pericoloso, ricordare è un dovere morale", il monito. Nomi e volti, che la memoria porta di nuovo in superficie, appuntata al nastrino di quella medaglia. Come quelli di Dino Dal Pozzo di Argenta e Ezio Emiliani, militare e mitragliere. "Mio nonno – ricorda la nipote – è morto giovane, non ha conosciuto nessuno dei nipoti. Non ha mai parlato a nessuno del suo vissuto, ma quando abbiamo scoperto la sua storia abbiamo dato un senso a tante cose". Nell’elenco il nome di Pio Penazzi, nato ad Argenta, morto nel 2018. Fu catturato nel ‘43 in provincia di Alessandria. La figlia Rosetta è salita sul palco per ricevere la medaglia. Era d’Argenta anche Rino Stignani, nato nel 1913, morto nel 1955. "Non ha mai voluto parlare della sua esperienza – ricorda il nipote Alessandro –, in quei mesi patì la fame".

Alfonso Cariani era nato a Cento. Militare, fu deportato in Germania. "I pidocchi mi divorano la carne, la fame si fa sentire sempre di più", scrive nel giorno del suo 36° compleanno. La speranza lo lascia, teme quella sia la sua ultima notte. Ancora. Ivo Cariani, deportato in Germania nel 1943, riuscì a tornare in Italia il 5 settembre del 1945. E poi Beniamino Biolcati, di Codigoro, nato il 4 ottobre 1910, deceduto nel 1992. Militare, fu catturato a Bolzano e deportato in Germania. "Scrisse ogni giorno dall’8 settembre alla Liberazione – ricordano i parenti – parole su agende microscopiche con una scrittura da miniaturista. Quando morì, ritrovammo questi scritti, venne pubblicato un libro". Silvano Carmelo Viviani era un pescatore, militare in Marina. Fu catturato nel 1943 e deportato in Dalmazia. Morì nel ‘44. Il suo fisico non riuscì a sopportare. Altero Bianchini era originario di Ferrara, fu prelevato dalla falegnameria dove lavorava. "Ho conservato tutte le lettere che scriveva a mia madre, l’amore di una vita" dice la figlia Antonella, gli occhi che luccicano per la commozione. E’ morto nel 2003, la sua memoria come una reliquia conservata nel cuore della figlia.