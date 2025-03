’Una merenda al buio’. Una giornata inclusiva assieme ai più piccoli

Una merenda al buio per sensibilizzare sulla diversità: un’esperienza unica di inclusione. La speciale merenda ha visto protagonista la classe 1A della secondaria primo grado di Portomaggiore, ospitata in un ambiente completamente privo di luce, per sensibilizzare i ragazzi sulla diversità e sull’inclusione. L’evento si è svolto all’interno dell’aula appositamente allestita, dove il buio più totale ha creato un’atmosfera unica, facendo sperimentare a tutti i partecipanti l’esperienza della disabilità visiva, ma anche del superamento delle differenze sociali e culturali.

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’ampio progetto Kairos, promosso dal Lions Club di Portomaggiore, che mira a sensibilizzare le persone su temi come la disabilità, l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. L’evento si è svolto in collaborazione con Sergio Piva, presidente regionale Bambini Non Vedenti e socio della Fondazione Imoletta Ferrara, che si occupano di tematiche legate all’accessibilità.

L’idea di proporre una merenda al buio nasce dal desiderio di offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva che simula, seppur per poco tempo, la condizione di chi vive quotidianamente con disabilità visive. All’interno dell’aula, il buio assoluto ha fatto emergere la percezione di essere tutti uguali, eliminando le differenze di aspetto fisico e di status sociale.

La merenda al buio si è rivelata un successo, non solo per l’impatto sensoriale e educativo che ha avuto sui partecipanti, ma anche per aver ricordato che, al di là delle differenze, siamo tutti esseri umani che meritano rispetto e ascolto.