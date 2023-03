Una messa per ricordare i caduti nelle missioni

In occasione del decimo anniversario della celebrazione commemorativa alla memoria dei carabinieri caduti nelle missioni di pace, il coordinamento dell’Associazione nazionale carabinieri di Ferrara ha programmato, sabato 11 marzo scorso, una messa nella parrocchia Sant’Agostino di via Mambro, a Ferrara, officiata dal cappellano militare della Legione carabinieri Emilia Romagna don Giuseppe Grigolon. La parola predominante della giornata è stata tashakkor, che in afghano significa "grazie ragazzi" e che il coordinatore Carmelo Perez ha voluto riportare sull’insegna dell’Associazione carabinieri di Ferrara dieci anni fa. Nel corso della cerimonia di sabato sono stati ricordati il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’ambasciatore Luca Attanasio, uccisi in un vile attentato in Congo; agli ospiti è stato distribuito il libro ’Il cuore delle missioni di pace’, una raccolta di lettere scritte dai militari impiegati sul campo. La giornata si è conclusa ’Al Giardino’ di via Ponchielli con la consegna degli attestati di fedeltà ai soci che hanno dimostrato attaccamento all’istituzione. Davanti alle autorità civili e militari presenti, si è esibita la violinista Lucia Lago.