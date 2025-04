Una ’mini impresa’ di studenti: "Così si riqualifica la scuola"

La mini-impresa degli studenti, unica realtà del territorio. Nella giornata di mercoledì all’Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" si tenuto un incontro tra il presidente della Provincia Daniele Garuti e gli studenti che hanno costituito le Associazioni Cooperative Scolastiche E-Viva9 e E-Design2. L’incontro si è incentrato sul tema della riqualificazione degli spazi scolastici, attività alla quale le due cooperative si sono dedicate. Nel dettaglio la cooperativa E-Design2 si è occupata di realizzare un murales all’Istituto Comprensivo "Cosmè Tura" di Pontelagoscuro, seguendo un percorso di progettazione ideato dalla classe 4P dei Servizi Commerciali - Design e Grafica Pubblicitaria per arrivare alla realizzazione pratica effettuata dalla classe 4Q del medesimo indirizzo di studi. All’incontro hanno partecipato le referenti di Confcooperative, Eleonora Gastaldi e Beatrice Bregoli, che hanno tenuto le lezioni necessarie alle classi coinvolte per costituirsi in cooperativa.

All’Istituto Einaudi l’esperienza cooperativa è iniziata nove anni fa con le attività della Cooperativa EViva, mentre la cooperativa EDesign è al secondo anno di attività. Gli studenti della Cooperativa E-Viva9 delle classi 4^A e 4^B si impegnano a promuovere il benessere della scuola attraverso diverse attività, tra cui produzione e vendita di prodotti artigianali e rifunzionalizzazione di un’area cortiliva dell’istituto. In un’ottica di inclusione, si aggiunge la collaborazione con CreativArte formata dagli studenti con disabilità che permetteranno alla Cooperativa E-Viva9 di acquistare dei manufatti e di rivenderli con la ripartizione del ricavato. L’intero progetto ha la finalità di promuovere le competenze di cittadinanza attiva, imprenditoriali, di gestione consapevole e responsabile delle risorse finanziarie e di sensibilizzazione degli studenti verso la propria scuola. Il giorno 25 del mese di marzo, in presenza della dirigente scolastica Marianna Fornasiero, gli alunni delle classi 4A e 4B dell’indirizzo commerciale, curvatura ‘Marketing & e-commerce’, hanno costituito l’Associazione Cooperativa Scolastica (A.C.S.) "E.VIVA 9", regolata dallo statuto sociale che viene letto ed approvato e sottoscritto l’atto costitutivo. Gli studenti della scuola rinnovano il progetto che li vede come unici in questo genere nella realtà ferrarese, ovvero, formare una vera Mini-Impresa autogestita, che mira al benessere degli alunni.

Mario Tosatti