Una mostra dedicata agli amici a quattro zampe

Umani e animali in studio, modelli per un giorno, a testimoniare il legame indissolubile e speciale che si crea inevitabilmente con il proprio animale d’affezione. L’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda in collaborazione con il Fotoclub di Vigarano ha organizzato un’ originale esposizione fotografica dedicata agli amici a 4 zampe ed al rapporto con l’umano. Sarà inaugurata sabato alle 18 alla Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Pieve. E’ un progetto a più voci, di Andrea Boarini, fotografo di professione e socio del Fotoclub locale, che più di un anno fa ha proposto ai cittadini vigaranesi ed ai loro animali d’affezione un dialogo con l’obiettivo fotografico. Hanno posato insieme. "Per tanti anni ho gestito uno studio fotografico a Vigarano - racconta Boarini - e questo progetto, come anche altri realizzati in passato è il mio modo di dire grazie ai vigaranesi, un grazie per la fiducia che hanno riposto nel mio lavoro". Fotografie che permettono di andare oltre l’attimo immortalato nello scatto, rivelando una dimensione emotiva profonda. "I soci del Fotoclub sono i primi che mi hanno contattata, quattro anni fa, quando ci siamo insediati come giunta - racconta l’assessore alla cultura e alla tutela degli animali Daniela Patroncini (nella foto)- e sin da subito abbiamo costruito insieme progettualità interessanti in cui la fotografia si è fatta veicolo per parlare al territorio e del territorio e quando Andrea mi ha parlato, lo scorso anno, di questa iniziativa, me ne sono subito innamorata". "Come Amministrazione Comunale crediamo fermamente nell’importanza del rapporto tra umano e animale e sin da subito abbiamo lavorato tanto sul loro benessere - aggiunge il sindaco Davide Bergamini - tant’è vero che abbiamo istituito la delega alla tutela degli animali, che mancava tra le materie assegnate agli Assessori".

Claudia Fortini