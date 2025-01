Una mostra in ricordo di Gigi Baldin

Una ‘domenica pontesana’ in ricordo di Leopoldo ‘Gigi’ Baldin. Si tratta di un appuntamento che coincide con la seconda domenica del mese, fissa per il ‘Baule in Piazza’ organizzato dalla Pro Loco Pontelagoscuro. Nella mattinata di domenica, quindi, a partire dalle 8 si terrà il tradizionale mercatino dell’hobby, riuso e ingegno. Una serie di espositori si posizioneranno nell’area aperta, sotto i portici di piazza Bruno Buozzi e lungo viale Savonuzzi, con tanti banchi e gazebo, dove sarà presente materiale di ogni genere, usato e vintage. In piazza dalle 8.30 anche i banchetti del mercato contadino delle aziende aderenti a ‘la strada dei vini e sapori’, per vendere e promuovere le eccellenze del territorio ferrarese. Nel pomeriggio si prosegue alle 16.30 con l’inaugurazione, in sala Nemesio Orsatti, della mostra collettiva di fotografia alla memoria di Leopoldo Baldin ‘la mia-nostra Ferrara’. A due anni dalla scomparsa, una retrospettiva di fotografia rende omaggio a Baldin, con una selezione di suoi scatti scelti dai familiari e l’esposizione di 24 immagini dei fotografi pontesani Marco Bigoni, Sonia Campanelli, Gianfranco Ganzaroli (scomparso il 10 dicembre scorso), Paolo Marzola, Roberto Pavani e Sergio Sangiorgi. La mostra è organizzata da Pro Loco Pontelagoscuro in collaborazione con la famiglia Baldin ed è patrocinata dal Comune. Baldin, per tanti semplicemente ‘Gigi’, è stato uno stimato medico di famiglia con ambulatorio nella contrada pontesana di Vallelunga e un volontario dell’ambiente. Grande il suo impegno nella pulizia periodica dei giardini pubblici, dove raccoglieva ogni rifiuto e affiggeva inviti rivolti ai cittadini a impegnarsi per lasciare pulito.

Mario Tosatti