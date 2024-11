Una navetta collegherà le stazioni al carnevale

"Una bella novità per l’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa: arriva il servizio navetta". E’ l’annuncio di Riccardo Manservisi, che risponde all’esigenza di tanti turisti che si muovono con i mezzi pubblici e alle difficoltà di collegamento che ha Cento verso punti nevralgici delle stazioni dei treni di San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Bologna e Ferrara, mettendo navette. Difficoltà peraltro quotidianamente lamentate dai centesi. E’ così che il privato ha deciso di scendere in campo per dare la possibilità a Cento, nei giorni del carnevale, di poter essere raggiunta più facilmente. "Abbiamo messo al tavolo diverse realtà e siamo orgogliosi di aver creato questo nuovo servizio di collegamento – dice - In collaborazione con Ticketnation, per le 5 giornate del Cento Carnevale d’Europa 2025 sarà attivo un servizio navetta dedicato. Un’opportunità unica per vivere al meglio uno dei carnevali storici più amati d’Italia senza preoccupazioni di trasporto. Basterà prenotare la data dal link indicato nei nostri canali, fare il pagamento del servizio che avrà un prezzo accessibile a tutti e superconcorrenziale e avere la certezza di andata e ritorno agli orari più congeniali per vivere a pieno il carnevale". Un sevizio di navette autobus dedicato, che aiuterà a raggiungere Cento. "Ci abbiamo lavorato tanto, è stato un bell’investimento per il miglioramento – prosegue – questo grazie a un gruppo di aziende che abbiamo messo al tavolo. Purtroppo noi piccoli privati dobbiamo sostituirci e implementare quello che il pubblico non riesce a fare, in questo caso i vari trasporti locali. Già Cento non ha autostrada o ferrovia, e soprattutto nei festivi vengono sospese molte corse di trasporto pubblico. Ci sono arrivate migliaia di richieste da turisti da tutta Italia chiedendoci come si fa a raggiungere la città con i mezzi e rimarcando le difficoltà legate a orari o assenze di mezzi e quindi l’odissea nel riuscire a venire a Cento a godersi il carnevale". Si toglie dunque l’ansia a chi arriva di doversi arrampicare in cambi, orari e luoghi, aumentando il numero di arrivi in città. "Nel nostro piccolo e con tutte le difficoltà che possono esserci, in un mestiere che non è certamente il nostro, cerchiamo di metterci una pezza dove il trasporto pubblico locale non riesce ad arrivare a darci supporto – dice - Tanti si riempiono la bocca parlando di turismo ma nella pratica non si muove un dito nel supportare eventi come i nostri".

Laura Guerra