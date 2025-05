’Una notte a teatro’, così i bambini dormono all’Abbado

Torce accese, occhi spalancati e cuori pieni di meraviglia: così 24 bambini delle elementari, IIIA e VA dell’istituto comprensivo Alda Costa di Ferrara, hanno vissuto, tra lunedì e martedì la terza edizione di Una notte a Teatro, l’iniziativa della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara che ha regalato a un gruppo di piccoli spettatori un’esperienza indimenticabile. L’emozione di conoscere e ammirare la bellezza del teatro cittadino, dedicato al Maestro Claudio Abbado. Dalla visita notturna tra gli spazi segreti del Teatro – dal Ridotto al palco – ai racconti avvolti nel buio delle sale, i piccoli sono stati accompagnati in un viaggio emozionante nel cuore del teatro cittadino. Hanno ascoltato storie, scoperto curiosità e aneddoti e vissuto la magia del dietro le quinte, trasformandosi per una notte in veri abitanti del mondo teatrale. Prima di indossare i pigiami, il gruppo ha condiviso un momento di convivialità con una pizzata di gruppo, gustata tutti insieme nella suggestiva cornice del Teatro. Un’occasione di festa, chiacchiere e risate, che ha reso ancora più speciale l’intera serata. Piccoli che si sono esibiti in un piccolo spettacolo teatrale, preparato insieme agli insegnanti che li hanno accompagnati: Veronica Tonello, Susanna Losciale, Gabriele La Cagnina, Sara Barducco, Paola Chiorboli, Roberta Reiteri e Paola Roveroni, accompagnati dalla dirigente dell’istituto, Antonietta Allegretta. Poi, prima di dormire, lo spettacolo e le letture a cura di Andrea Lugli e Liliana Letterese, del Baule Volante - Teatro Ragazzi per rendere ancora più speciale questa esperienza.

Tra sacchi a pelo, gonfiabili, torce e peluche, infine i bambini si sono sistemati direttamente sul palcoscenico, dove si sono addormentati sotto le volte storiche del Comunale, cullati dalla magia di un luogo che, per una notte, è stato tutto per loro. Al mattino, dopo il risveglio e una colazione condivisa, i piccoli – accompagnati dagli insegnanti – hanno raggiunto la vicina sede scolastica in via Gaetano Previati, rientrando regolarmente in classe ma con gli occhi ancora colmi di emozioni. "Da sempre luogo di magia, il Comunale questa notte si è riempito dell’entusiasmo e della meraviglia dei bambini, piccoli esploratori che, con la loro fantasia, hanno reinventato la realtà" ha dichiarato Marco Gulinelli, assessore alla Cultura. Carlo Bergamasco, direttore generale del Comunale, sottolinea: "Vedere questi bambini vivere il teatro con tale emozione è la conferma che iniziative come questa hanno un valore enorme".